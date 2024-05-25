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صحة

خبرٌ عن "حقن التخسيس".. هذا ما يجب معرفتهُ

Lebanon 24
25-05-2024 | 14:00
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أفاد باحثون أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن "ويغوفي" وساكسيندا"، يتوقفون عن تناولها عند الأسبوع 12، أو قبل ذلك.

ووجد البحث أن 30% من المشاركين في الاستقصاء قالوا إنهم توقفوا عن استخدامها خلال الأسابيع الـ 4 الأولى، قبل الوصول إلى الجرعة المستهدفة.
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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، يقول خبراء فقدان الوزن إنه من أجل تحقيق أقصى فائدة، يجب تناول أدوية إنقاص الوزن على المدى الطويل.

وأجرى البحث شركة "بلو شيلد"، وأشار تقرير النتائج إلى أن هذا التوقف المبكر عن استخدام أدوية إنقاص الوزن من غير المرجح أن يحقق خسارة ذات معنى سريرياً في الوزن.

وعادة يتم بناء الجرعة على مدى فترة من الزمن، تزداد فيها تدريجياً، ومع ذلك وجد البحث أن 3 من كل 10 مستخدمين يتوقفون عن تناول الأدوية قبل الوصول إلى الجرعة المستهدفة. (24) 
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