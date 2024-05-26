تناول الملح بكثرة.. 6 علامات تدل على ذلك

الاستهلاك المفرط للملح قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ولكن من السهل تناول الكثير من الملح، لأن معظمه يأتي من الأطعمة اليومية، مثل الخبز ومنتجات اللحوم، نضيفه أيضًا أثناء طهي الأطباق اللذيذة.

ويساعد الملح في الحفاظ على توازن السوائل في خلايانا، وهو أمر بالغ الأهمية للوظيفة الخلوية المناسبة، ونقل الأعصاب، وتقلص العضلات، ويلعب الصوديوم، أحد مكونات الملح، دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، فهو يساعد على التحكم في حجم الدم وتوازن السوائل، وهو أمر حيوي لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأيضًا أيونات الصوديوم ضرورية لنقل النبضات الكهربائية على طول الأعصاب، وهذه العملية ضرورية لحركة العضلات، بما في ذلك انقباض القلب، كما يساعد العضلات على الانقباض والاسترخاء، بما في ذلك العضلات المسئولة عن التنفس والهضم، ويضمن تناول الملح الكافي بقاء الخلايا والأنسجة رطبة وتعمل على النحو الأمثل، ويساعد الكلوريد، وهو أحد مكونات الملح، في الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم، وهو أمر ضروري للصحة العامة، كما يلعب الملح دورًا في امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية، في الأمعاء الدقيقة.

علامات تناول الكثير من الملح

. ارتفاع ضغط الدم

استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى، والملح يحتفظ بالمياه في مجرى الدم، ما يزيد من حجم الدم ويضغط بشكل أكبر على جدران الأوعية الدموية.

. التورم

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى التورم خاصة في اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو البطن، يحدث هذا لأن الملح يشجع الجسم على الاحتفاظ بالمياه للحفاظ على توازن السوائل.

. العطش المتكرر

تناول الكثير من الملح يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش الشديد. وذلك لأن الملح يسحب الماء من الخلايا إلى مجرى الدم لتخفيف الصوديوم الزائد، ما يؤدي إلى استجابة الجسم للعطش.

. مشاكل الكلى

الإفراط في تناول الملح يمكن أن يجهد الكلى، التي تلعب دورًا حاسمًا في تصفية الصوديوم الزائد من الدم، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

. خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى تعطيل توازن الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. قد يؤدي هذا الخلل إلى خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب.

. الصداع المتكرر

استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يساهم في الجفاف والتغيرات في تدفق الدم. وهذا قد يؤدي إلى الصداع أو الصداع النصفي لدى بعض الناس. (اليوم السابع)