أضرار قلة النوم على الأطفال

تابع التقرير أن أضرار السهر على صحة وجسمك ومناعة الأطفال كبيرة ومعقدة، خاصة تلك التي تتعلق بجهاز المناعة، ودفاعات الجسم لديهم ضد المرض والعدوى، ولذا يعانى الكثير من الأطفال من تكرار العدوى لأن اضطرابات النوم تؤثر على معدل إفراز الهرمونات لديهم، فضلاً عن اضطراب عمل جهاز المناعة الدفاعى.

فيما أضاف تقرير آخر نشر في موقع vinmec المعنى بالصحة العامة، أن النوم غير الجيد، أو السهر يؤثر على الأطفال بشكل كامل، لأنه له الكثير من المضار منها:

التأثير على الصحة العقلية والقدرة على الإدراك ومهارات التفكير لديهم.

يؤثر بالسبلب على قدرتهم على التركيز ويزيد من تشتتهم.

زيادة فرص السمنة وزيادة الوزن.

زيادة فرص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم في مراحل مبكرة.

يصبحون عرضة للأمراض المزمنة أكثر من غيرهم.

تقليل فرص التمثيل الغذائي الجيد لديهم، وعرقلة عملية الأيض وبالتالي اضطراب حركة الأمعاء والاستفادة من الطعام.

يعانون من اضطرابات سلوكية حادة، مثل التهور الحاد.

يصبحون عرضة لاضطرابات القلق والاكتئاب بشكل كبير.

قد يصبح هذا الطفل في المستقبل مراهق متهور غير منبط ولديه اضطرابات سلوكية بذأت باضطراب النوم.

اضطرابات الجهاز المناعى دون شك. (اليوم السابع)