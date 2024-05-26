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صحة

حالة نادرة تجعل عيون الإنسان تتلألأ كالمجرة.. ما هي؟

Lebanon 24
26-05-2024 | 07:00
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كشف فريق من العلماء عن حالة شائعة نسبيا تجعل العين تبدو وكأنها "مجرة" تحتوي على سماء ليلية مليئة بالنجوم.

ولا يعرف أحد سبب حدوث الحالة المرتبطة بالعمر، التي تسمى التحلل الكويكبي (AH)، لدى بعض الأفراد فقط، ناهيك عما قد تكشفه عن الصحة العامة للشخص.
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وتشير تقديرات الدراسات المختلفة إلى أن AH يؤثر على نحو 1 إلى 2 من كل 100 شخص. ونادرا ما تسبب الحالة بحد ذاتها مشكلات في الرؤية (على الرغم من أنها قد تجعل تشخيص حالات العين الأخرى أمرا صعبا)، وعادة ما تظهر تدريجيا.

وتأتي "الشظايا النجمية" عبارة عن تراكم لمواد، غالبا ما تكون الكالسيوم، في السائل الزجاجي أو السائل الشبيه بالهلام في العين، الذي يشكل الجزء الأكبر من بنية العين، ويقع بين شبكية العين في الخلف والعدسة في الأمام.

ومع التقدم في السن، يمكن أن تتراكم بقايا من العدوى والالتهاب والنزيف على السائل الزجاجي، ما يسبب عوائم، والتي يمكن أن تظهر مثل بقع داكنة متعرجة في عين الشخص. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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