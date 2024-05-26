خبر هام.. عقار ثوري قد يُحدث طفرة في إبطاء تطور الخرف

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طوّر فريق من علماء أونتاريو وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا عقارا للخرف، يمكنه إطالة عمر خلايا الدماغ.ووجد الفريق أن تناول قرص الدواء مرتين يوميا يمكن أن يقلل مستويات بروتين دماغي ضار، يسمى الأميلويد (أحد السمات المميزة الرئيسية للمرض)، بنسبة 10% تقريبا.وكشفت الدراسة، التي شملت 242 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بمرض ألزهايمر الخفيف إلى المتوسط، أن الفوائد لوحظت في أدمغة المرضى بعد 6 أشهر فقط من تناول العقار.وكانت الآثار الجانبية قليلة وخفيفة، أبرزها الإسهال والصداع.وفي النماذج الحيوانية الأولية، تبين أن الدواء يحافظ على الخلايا العصبية أو يعكس الضرر الذي يُترجم إلى تحسينات سلوكية، ما يعيد الخلايا العصبية إلى حالة صحية تقريبا.ويستهدف العقار الجديد، المسمى LM11A-31، مستقبلا محددا (P75NTR) في الدماغ، يساعد في تنظيم تطور خلايا الدماغ.وعندما تموت الخلايا العصبية، لا يمكن تمرير الرسائل عبر الدماغ بشكل فعال، ما قد يسبب صعوبات في التفكير والذاكرة.ووجدت نتائج التجربة الحديثة، التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، أن LM11A-31 يعزز مرور الرسائل العصبية بين المستقبل والخلايا لتعزيز النمو، كما لوحظ أنه يبطئ بشكل كبير تراكم الأميلويد.وقال العلماء إن الدواء "مثير للاهتمام" لأنه يحسن بشكل مباشر قدرة الخلايا العصبية في الدماغ على التطور والنمو. (روسيا اليوم)