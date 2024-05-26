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صحة

زيت الأفوكادو يعزز جمال البشرة.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
26-05-2024 | 14:00
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قال مجلة "فرويندين" إن لزيت الأفوكادو تأثيرات مشابهة لزيت جوز الهند، لكنه غير شائع الاستعمال حتى الآن.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يحتوي على 85% من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أحماض، أوميغا 3 و9، والعديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون E وA وD، ولذلك يمكن إدراجه للعناية بالبشرة، لأنه يوفر خصائص ترطيب مثالية.
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ويعتمد على زيت الأفوكادو في تصنيع الكثير من مستحضرات التجميل بدءاً من الكريمات، وغسول الجسم، ومنتجات العناية بالشعر، كما يمكن استعماله في شكله النقي للعناية بالبشرة.
وتتمثل ميزته الكبرى فيما يعرف بـ "تأثير المسارات الزلقة"، لأنه يساعد البشرة على امتصاص المواد الفعالة الأخرى.
ويساعد زيت الأفوكادو على علاج البشرة الجافة والمتشققة والحساسة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض البالميتوليك، وبفضل الأحماض الدهنية أوميغا 9 المغذية فإنه يساعد ضد الاحمرار والحكة والتهاب البشرة.
ويمكن الاعتماد عليه في العناية بالوجه، لأنه لا يسد المسام، ويناسب البشرة الدهنية وغير النقية، ويمنح البشرة الجافة الترطيب المطلوب.
وتعمل الفيتامينات الكثيرة فيه على مكافحة شيخوخة البشرة وتدعم تجديدها، وتحفيز التمثيل الغذائي للخلايا.
 
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