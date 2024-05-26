مكملات زيت السمك.. مفيدة أم ضارة؟





ويعرف زيت السمك بمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ويوصى بتناوله للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

Advertisement وركزت الدراسة الأميركية على كيفية تأثير تناول مكملات زيت السمك في مختلف مراحل أمراض القلب والأوعية الدموية، ثم خطر الوفاة المبكرة. قالت دراسة لجامعة سانت لويس الأميركية إن مكملات زيت السمك قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لدى الذين يتمتعون بصحة جيدة للقلب، والأوعية الدموية.ويعرف زيت السمك بمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، ويوصى بتناوله للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.وركزت الدراسة الأميركية على كيفية تأثير تناول مكملات زيت السمك في مختلف مراحل أمراض القلب والأوعية الدموية، ثم خطر الوفاة المبكرة.

وللتأكد من ذلك فحص فريق البحث تأثير تناول مكملات زيت السمك على الرجفان الأذيني، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل عضلة القلب، بالإضافة إلى الوفيات الناجمة عنها، وزيادة فرص إصابة الذين يتمتعون بصحة قلب جيدة، بمشاكل مثل الرجفان الأذيني، أو مشاكل خطيرة في القلب، والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية، وذلك في إطار استهلاك طبيعي للأسماك الدهنية، ومنخفضة الدهون ومكملات زيت السمك، بين 40 و69 عاماً وفي فترة امتد متوسطها 12 عاماً.

وتوصلت الدراسة في النهاية إلى أن مشاركين أصيبوا بالرجفان الأذيني، رغم تمتعهم في البداية بصحة جيدة للقلب والأوعية الدموية، وعانى كثيرون من قصور القلب وأصيب آخرون بسكتة دماغية وبنوبات قلبية.

وأظهر تحليل إضافي أن الاستهلاك المنتظم لمكملات زيت السمك، تأثيرات مختلفة على صحة القلب والأوعية الدموية وتطور المرض وخطر الوفاة المبكرة.

وذكر الباحثون أن المشاركين، الذين لم تكن لديهم أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية عند بداية الدراسة، ارتبط تناول المكملات الغذائية المنتظمة مع زيت السمك بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بـ 13%، وزيادة التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية بـ 5%.