اختبار بسيط لقياس درجة ترطيب الجسم

يشير الدكتور يارسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض الباطنية، إلى أنه على الإنسان أن يحافظ في الطقس الحار على ترطيب جسمه لتجنب الجفاف والإصابة بضربة شمس.



ويقول: "هناك اختبار بسيط، مهم بصورة خاصة لكبار السن. يتضمن هذا الاختبار قرص جلد الجانب الخلفي من اليد بخفة وتركه. فإذا بقيت طية الجلد أكثر من ثلاث ثوان، فمن المحتمل جدا أن الجسم يعاني من الجفاف. لذلك يجب إعادة النظر في نظام الماء والملح. كما من المهم التفكير في كيفية تجديد السوائل التي يفقدها الجسم خلال عملية العرق في الطقس الحار. وبالإضافة إلى ذلك قد يشير لون البول الغامق إلى مستوى مرتفع لجفاف الجسم، ما يعني أن الجسم قد بدأ يقتصد بالمياه. ووفقا له، لا يشرب بعض الأشخاص السوائل في الطقس الحار لتجنب التعرق. بيد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس".

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ووفقا له، يجب شرب الماء دائما حتى قبل الشعور بالعطش. ويجب على معظم الناس شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم (بما فيها الحساء والشاي). كما على الأشخاص الذين يعملون في الطقس الحار في أماكن مكشوفة أن يشربوا 400-500 ملليلتر من السوائل كل 30-40 دقيقة.

ويقول: "يفضل شرب المياه المعدنية، ولكن ليس المياه المعدنية الطبية التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن المستخدمة في علاج حالات مرضية معينة. ولكن يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة جدا من الماء الذي لا يحتوي على معادن (مثل تلك التي توفرها مرشحات التناضح العكسي) إلى التسمم المائي. كما يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على السكر والكحول". (RT)