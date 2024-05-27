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صحة

اليكم المبادئ الغذائية للوقاية من الجلطة الدماغية

Lebanon 24
27-05-2024 | 02:41
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تشير الدكتورة يلينا تشوراكينا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، إلى أن النظام الغذائي للوقاية من الجلطة الدماغية يتضمن الالتزام بستة مبادئ لنظام غذائي صحي.

وتقول الطبيبة: "ينصح بتناول 500-600 غ من الفواكه والخضروات المتنوعة يوميا، لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف الغذائية، ما يساعد على تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول".
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وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميغا- 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك والمكسرات وبذور الكتان وزيت الزيتون. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تزيد نسبة الدهون الضارة في اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان، عن 10 بالمئة من مجمل الدهون التي يتناولها الشخص في اليوم.
وتقول: "يجب عدم استهلاك أكثر من 5 غ من الملح في اليوم، أي حوالي ملعقة صغيرة. لأن الملح الزائد قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما يجب للحفاظ على مستوى مستقر للغلوكوز في الدم، عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات البسيطة، الموجودة في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلوى والمعجنات والمياه الغازية المحلاة، حيث يجب ألا تتجاوز كمية هذه المنتجات في إجمالي النظام الغذائي اليومي 5-10 بالمئة".
ووفقا لها، لمنع تطور السمنة، التي تعتبر أحد عوامل خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، يجب تجنب تناول سعرات حرارية زائدة وممارسة ما لا يقل عن 150 - 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا.

وتقول: "بالطبع يجب استبعاد المشروبات الكحولية تماما، لأنه لا توجد جرعة آمنة منها". (RT)
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