هذه الفاكهة تساعد على إبطاء ألزهايمر... بسبب مادة واحدة!

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أفاد علماء في بحث جديد بأن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة لدى الفئران، والتي تكون مسؤولة عن مرض ألزهايمر.وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت" فإن العلماء وجدوا أن مادة "اليوروليثين أ"، وهي الموجودة في الرمان، توفر القدرة على إزالة "الميتوكوندريا التالفة" من الدماغ.والميتوكوندريا هي هياكل صغيرة تولد معظم الطاقة الكيميائية اللازمة لتشغيل التفاعلات الكيميائية الحيوية في الخلية.ونقل المصدر عن عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كوبنهاغن، فيلهلم بور، قوله: "يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا. وهذا يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا التالفة، والتي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ".ووجد الباحثون أن الفئران، التي أعطيت علاجا طويل الأمد باستخدام "اليوروليثين أ" قد تحسنت قدراتها في التعلم والذاكرة وحاسة الشم.وأضاف بور: "إذا كنت قادرا على تحفيز عملية الميتوكوندريا، وإزالة الميتوكوندريا الضعيفة أو التالفة، فسوف ترى بعض النتائج الإيجابية للغاية".وأبرز "ساينس أليرت" أن مثل هذه الأبحاث لا تساعد على إبعاد ألزهايمر، لكنها تؤدي إلى إبطاء تطوره.