Advertisement

صحة

هذه الفاكهة تساعد على إبطاء ألزهايمر... بسبب مادة واحدة!

Lebanon 24
27-05-2024 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1204759-638524218540144270.jpg
Doc-P-1204759-638524218540144270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد علماء في بحث جديد بأن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة لدى الفئران، والتي تكون مسؤولة عن مرض ألزهايمر.

وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت" فإن العلماء وجدوا أن مادة "اليوروليثين أ"، وهي الموجودة في الرمان، توفر القدرة على إزالة "الميتوكوندريا التالفة" من الدماغ.
Advertisement

والميتوكوندريا هي هياكل صغيرة تولد معظم الطاقة الكيميائية اللازمة لتشغيل التفاعلات الكيميائية الحيوية في الخلية.

ونقل المصدر عن عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كوبنهاغن، فيلهلم بور، قوله: "يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا. وهذا يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا التالفة، والتي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ".

ووجد الباحثون أن الفئران، التي أعطيت علاجا طويل الأمد باستخدام "اليوروليثين أ" قد تحسنت قدراتها في التعلم والذاكرة وحاسة الشم.

وأضاف بور: "إذا كنت قادرا على تحفيز عملية الميتوكوندريا، وإزالة الميتوكوندريا الضعيفة أو التالفة، فسوف ترى بعض النتائج الإيجابية للغاية".

وأبرز "ساينس أليرت" أن مثل هذه الأبحاث لا تساعد على إبعاد ألزهايمر، لكنها تؤدي إلى إبطاء تطوره.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:00 | 2024-05-27
04:51 | 2024-05-27
03:23 | 2024-05-27
02:41 | 2024-05-27
01:17 | 2024-05-27
23:00 | 2024-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24