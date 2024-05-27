27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
هذه الفاكهة تساعد على إبطاء ألزهايمر... بسبب مادة واحدة!
Lebanon 24
27-05-2024
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد علماء في بحث جديد بأن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة لدى الفئران، والتي تكون مسؤولة عن مرض ألزهايمر.
وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت" فإن العلماء وجدوا أن مادة "اليوروليثين أ"، وهي الموجودة في الرمان، توفر القدرة على إزالة "الميتوكوندريا التالفة" من الدماغ.
Advertisement
والميتوكوندريا هي هياكل صغيرة تولد معظم الطاقة الكيميائية اللازمة لتشغيل التفاعلات الكيميائية الحيوية في الخلية.
ونقل المصدر عن عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كوبنهاغن، فيلهلم بور، قوله: "يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا. وهذا يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا التالفة، والتي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ".
ووجد الباحثون أن الفئران، التي أعطيت علاجا طويل الأمد باستخدام "اليوروليثين أ" قد تحسنت قدراتها في التعلم والذاكرة وحاسة الشم.
وأضاف بور: "إذا كنت قادرا على تحفيز عملية الميتوكوندريا، وإزالة الميتوكوندريا الضعيفة أو التالفة، فسوف ترى بعض النتائج الإيجابية للغاية".
وأبرز "ساينس أليرت" أن مثل هذه الأبحاث لا تساعد على إبعاد ألزهايمر، لكنها تؤدي إلى إبطاء تطوره.
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
Lebanon 24
الشاب صديق خطيبها وهي من عرفتها عليه.. لماذا التزمت نادين نجيم الصمت في قضية "فضيحة" هبة نور؟
03:15 | 2024-05-27
27/05/2024 03:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
Lebanon 24
بين بيروت ودمشق وتركيا.. قصة "شنطة نسائية عابرة للحدود"
14:00 | 2024-05-26
26/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
Lebanon 24
مرض خطير يجتاح لبنان.. بسبب "التاتو"
02:30 | 2024-05-27
27/05/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
Lebanon 24
عبرها يُمر السلاح.. منطقة مهمة جداً لـ"حزب الله"!
13:00 | 2024-05-26
26/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا ما طالب به نصرالله لأمن الضاحية الجنوبية
02:00 | 2024-05-27
27/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:00 | 2024-05-27
في حال عدم الوقاية.. مرض خطير ينتظركم في الصيف!
04:51 | 2024-05-27
بعد شرب أول فنجان من القهوة... ماذا يحدث في جسمك؟
03:23 | 2024-05-27
مرض "تآكل الجسم" ينتشر بسرعة في هذا البلد!
02:41 | 2024-05-27
اليكم المبادئ الغذائية للوقاية من الجلطة الدماغية
01:17 | 2024-05-27
اختبار بسيط لقياس درجة ترطيب الجسم
23:00 | 2024-05-26
الوشم يرفع خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
27/05/2024 18:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
27/05/2024 18:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24