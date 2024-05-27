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صحة

ما هي مخاطر استخدام المكياج منتهي الصلاحية؟

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:00
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حذر خبراء الصحة من استخدام منتجات تجميل منتهية الصلاحية وطالبوا بفحص تاريخ انتهاء الصلاحية على منتجات العناية بالبشرة.

 وعن آثار استخدام مستحضرات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية والأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحقها ببشرتك قال الخبراء إن العيب الأكثر وضوحًا في استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية هو أنها قد لا تكون فعالة مثل المنتجات الطازجة.

وإذا كنت تستخدم كريم وجه منتهي الصلاحية، فقد لا تحصل على نفس فوائد الترطيب أو مكافحة الشيخوخة التي تحصل عليها من الكريم الطازج.

 كما يمكن أن تسبب منتجات الوجه منتهية الصلاحية في الواقع تهيج الجلد، وظهور البثور، ومشاكل أخرى واستخدام منتجات الوجه منتهية الصلاحية يؤدي إلى روتين أقل فعالية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية طويلة الأمد وهو الأمر يستحق إجراء فحص روتيني". كل شهر لجميع منتجاتك لضمان تحديثها جميعًا.

 هناك أيضًا قواعد معينة يجب مراعاتها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة

 ابحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية

أولاً، تحقق من العبوة بحثًا عن رمز "فترة ما بعد الفتح"، والذي يشبه جرة بها رقم وحرف "M" بداخلها.

 يشير هذا الرمز إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتحه، والتي تتراوح عادة من ستة إلى 24 شهرًا. إذا لم يكن المنتج يحتوي على هذا الرمز، فيمكنك محاولة التحقق من قائمة المكونات بحثًا عن "الاستخدام قبل" أو " تاريخ انتهاء الصلاحية."

 ويمكنك  تدوين ملاحظة بالشهر الذي بدأت فيه استخدام المنتج عندما تقدم شيئًا جديدًا إلى نظام العناية بالبشرة الخاص بك. (اليوم السابع)

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صحة

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