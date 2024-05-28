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صحة

مشروب لذيذ يساعد على إنقاص الوزن

Lebanon 24
28-05-2024 | 00:40
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كشف أحد خبراء التغذية أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن ومنع الشعور بالجوع.

وقال الخبير ستيف بينيت، مؤلف كتاب Fiber First (الألياف أولا): "إن تناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي يجعلك تأكل كميات أقل وتشعر بالشبع لفترة أطول، لأنها بطيئة الهضم. يحتوي مسحوق الكاكاو، والذي هو المكون الرئيسي في الشوكولاتة الساخنة، على نسبة عالية من الألياف".
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وقدّم بينيت وصفة صحية بسيطة لمشروب الشوكولاتة الساخنة، تتكون من 200 مل من الحليب الدافئ، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو العادي، وملعقتين صغيرتين من محلي "ستيفيا" (بديل للسكر يتم استخراجه من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا في مناطق باراغواي والبرازيل).

وأضاف ستيف: "الأنظمة الغذائية كلها تعتمد على التخلي عن الأطعمة اللذيذة، والناس لا يحبون ذلك. إذا وضعت الألياف أولا، يمكنك أن تأكل ما تريد بعد ذلك، ولكن سينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل، لأنك تشعر بالشبع".

يذكر أن مسحوق الكاكاو يحتوي على نحو 28% من الألياف.
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