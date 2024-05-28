كيف تحصل على الفيتامينات من الغذاء؟

الفيتامينات والمعادن هي اللبنات الأساسية التى تحافظ على عمل أجسامنا بسلاسة، ونظرًا لأن العديد منا لا يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، فمن المثير للدهشة أن أوجه القصور أصبحت شائعة، وتعتبر أوجه القصور هذه خطيرة ويمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 حالات نقص فيتامينات وأعراضها وأفضل المصادر لمكافحتها:

نقص الحديد

هو معدن أساسى يلعب دورًا حيويًا فى إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود فى خلايا الدم الحمراء والذى يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الذي يتميز بالتعب والضعف وشحوب الجلد، ويمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس والحمص واللحوم الحمراء في معالجة هذا النقص.

نقص فيتامين د

فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين د إلى مشاكل متعلقة بالعظام مثل الهشاشة والكساح عند الأطفال، وأفضل مصادر فيتامين د تشمل ضوء الشمس والحليب المدعم وصفار البيض والأسماك الدهنية.

نقص فيتامين ب12

ضرورى لوظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، ونقصه يمكن أن يسبب فقر الدم الشديد والمشاكل العصبية، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 الكبد والكلى الحيوانية والأسماك ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن الرائب والحبوب المدعمة.

نقص الكالسيوم

ضروري لعظام وأسنان قوية، ووظيفة العضلات، والإشارات العصبية، ويمكن أن يؤدى نقص الكالسيوم إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، وتعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن الرائب مصادر ممتازة للكالسيوم، وكذلك الخضراوات مثل البروكلي.

نقص المغنيسيوم

ضروري لوظيفة العضلات والأعصاب، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، وصحة العظام، ويمكن أن يؤدى نقص المغنيسيوم إلى حدوث تشنجات العضلات ومشاكل الصحة العقلية، ولتعزيز مستويات المغنيسيوم، قم بإدراج المكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو وبذور اليقطين في نظامك الغذائي، وكذلك الحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل.

كيف تتجنب نقص الفيتامينات؟

- يتضمن تجنب نقص الفيتامينات الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالعناصر الغذائية الأساسية.

- أضف مجموعة من الفواكه والخضروات ملونة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات لتغطية مجموعة واسعة من الفيتامينات.

- قم بإضافة منتجات الألبان أو البدائل النباتية المدعمة للفيتامينات A وD وB12 والدهون الصحية من المكسرات والبذور والزيوت للحصول على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.

- انتبه إلى طرق الطهي التي تحافظ على المحتوى الغذائي، مثل الطهي بالبخار أو الميكروويف.

وفى حين أن النظام الغذائي الشامل يلبي عادةً معظم احتياجات الفيتامينات، فقد تكون المكملات الغذائية ضرورية لأولئك الذين يعانون من ظروف صحية معينة أو قيود غذائية.

( اليوم السابع)