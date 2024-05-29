الرؤوس السوداء في "المنطقة T".. إليكم أسبابها وسبل علاجها

أوضحت مجلة "Stylebook" المعنية بالجمال والمرأة أن الرؤوس السوداء، التي تظهر في المنطقة T، أي منطقة الجبهة والأنف والذقن، تحدث بسبب انسداد قنوات تصريف الغدد الدهنية، بفعل خلايا الجلد الميتة.

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انسداد الغدد الدهنية

وأشارت المجلة إلى أن سبب ظهورها في هذه المنطقة على وجه الخصوص يرجع إلى وجود الكثير من الغدد الدهنية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن انسداد قنوات تصريف الغدد الدهنية يحدث بسبب فرط نشاط الغدد الدهنية، كما هو الحال في مرحلة البلوغ، كما أنه يحدث أيضاً بسبب التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى التغيرات الطارئة على النظام الغذائي.



تنظيف عميق للمسام

وللتخلص من الرؤوس السوداء بمنطقة T، أوضحت "Stylebook" أنه ينبغي تنظيف البشرة بشكل عميق للمسام، على سبيل المثال بواسطة رغوة تنظيف مركزة، كما ينبغي إجراء تقشير للبشرة بمعدل مرة واحد في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة.

ومن المفيد أيضاً العناية بالبشرة بواسطة كريم وجه غني بفيتامين A، الذي يعمل على تحسين المظهر العام للبشرة. كما ينبغي أيضاً تطبيق ماسك يعمل على تنقية المسام، وتصغير حجمها من حين إلى آخر.



التغذية السليمة

وأشارت "Stylebook" إلى أن التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في مواجهة الرؤوس السوداء؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، والأطعمة الغنية بالسكر أو الملح أو الأحماض الدهنية المشبعة؛ حيث تعزز فرص نشوء الرؤوس السوداء، بسبب تأثيرها الالتهابي.

وفي المقابل، ينبغي الإكثار من الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه الطازجة والأحماض الدهنية غير المشبعة عالية الجودة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وسمك السلمون.