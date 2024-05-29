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واختبر الباحثون نوعين من مستخلصات قشور البرتقال: الكسر القطبي والكسر غير القطبي.وأظهرت النتائج أن مستخلص قشر البرتقال غير القطبي يمنع بشكل فعال إنتاج المواد الكيميائية الضارة في الأمعاء، والتي ترتبط بأمراض القلب، بحسب "مديكال إكسبريس".وحدد الباحثون أيضاً مركباً يسمى فيرولويلبوتريسين في مستخلص الجزء القطبي من قشر البرتقال، والذي يثبط أيضاً بشكل كبير الإنزيم المسؤول عن إنتاج مواد في الأمعاء ترتبط بأمراض القلب.ويتم استخدام معظم قشور البرتقال في أعلاف الماشية، أو التخلص منها كنفايات من قبل مصانع العصائر.وتفتح هذه النتائج باباً جديداً لاستخدام التغذية كأداة وقائية ضد مشاكل صحية، إذا تم استغلال مستخلصات قشور البرتقال في تعزيز صحة القلب.