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صحة

تحذير صحي من منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية

Lebanon 24
29-05-2024 | 23:43
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حذر خبراء الصحة من استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، نظرا لآثارها الخطيرة.

مؤخرا، انتشر مقطع فيديو على "تيك توك"، حصد 31.6 مليون مشاهدة و1.9 مليون إعجاب، يظهر رد الفعل المؤلم الذي عانت منه إحدى النساء بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، والرعاية اللاحقة غير الصحيحة، وفقا لتقرير Wales Online.
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وجاء في أحد التعليقات أسفل المنشور ما يلي: "في أي وقت تستخدم فيه منتجا بعد انتهاء تاريخ صلاحيته. فإنك تخاطر بتحلل المواد الكيميائية وتكاثر البكتيريا".

وقالت سوزي ما، الرئيس التنفيذي ومؤسسة Tropic Skincare: "العيب الأكثر وضوحا في استخدام منتجات العناية بالبشرة منتهية الصلاحية، هو أنها قد لا تكون فعالة مثل المنتجات الجديدة. لذا، إذا كنت تستخدم كريم وجه منتهي الصلاحية، فقد لا تحصل على فوائد الترطيب نفسها، أو مكافحة الشيخوخة التي تحصل عليها من الكريم الجديد".

وأضافت: "في الواقع، يمكن أن تسبب منتجات الوجه منتهية الصلاحية تهيج الجلد وظهور البثور، ومشاكل جلدية طويلة الأمد".

وأوضحت كذلك: "هناك أيضا قواعد معينة يجب مراعاتها عند استخدام منتجات العناية بالبشرة. تقول مستخدمة "تيك توك" إنها استخدمت جهاز بخار بعد استخدامها لمنتج منتهي الصلاحية لأنها اعتقدت أنه سيساعد، لكن هذا تسبب في الواقع في عدوى بكتيرية، وبالتالي المزيد من التهيج".


وقدمت سوزي نصائحها المتخصصة حول كيفية تحديد ما إذا كانت منتجات العناية بالبشرة قد انتهت صلاحيتها، وقالت: "أولا، تحقق من العبوة بحثا عن رمز "فترة ما بعد الفتح". يشير هذا الرمز إلى مدة صلاحية المنتج بعد فتحه، والتي تتراوح عادة من 6 إلى 24 شهرا. إذا لم يكن المنتج يحتوي على هذا الرمز، فيمكنك محاولة التحقق من قائمة المكونات بحثا عن "الاستخدام قبل" أو " تاريخ انتهاء الصلاحية".

وأضافت: "هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بك منتهية الصلاحية، وهي الانتباه إلى مظهرها وملمسها، فقد يكون لها رائحة غريبة، أو تغير في اللون أو القوام، أو انفصال المكونات".

كما أن كيفية تخزين منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تؤثر أيضا على جودتها، فيجب الاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم. (RT)
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