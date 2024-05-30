Advertisement

صحة

ما علاقة الفواكه والخضروات بمدة النوم المثالية؟

Lebanon 24
30-05-2024 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1205752-638526555264178275.png
Doc-P-1205752-638526555264178275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتمد الصحة الجيدة على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية والنوم الجيد لمدة كافية.
وهناك ارتباطات واضحة بين هذه العناصر: على سبيل المثال، توفر التغذية الجيدة الطاقة اللازمة لممارسة التمارين الرياضية، التي تساعد بدورها على الحصول على قسط كاف من النوم.
Advertisement
وبهذا الصدد، بحثت دراسة جديدة، أجراها فريق من جامعة هلسنكي الفنلندية والمعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية وجامعة توركو للعلوم التطبيقية، في العلاقة بين تناول الفاكهة والخضروات ومدة النوم المثالية. 
ودرس فريق البحث تفاصيل دراسة National FinHealth 2017. وقدم 5043 شخصا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فما فوق (55.9% إناث؛ متوسط العمر 55 عاما)، ردودا مفصلة على استبيان حول نظامهم الغذائي اليومي المعتاد، مع الإبلاغ عن أنماطهم الزمنية (الميل إلى النوم في وقت معين من اليوم) ومدة النوم النموذجية خلال فترة 24 ساعة.
وتبين أن هناك 3 فئات لمدة النوم: قصير (أقل من 7 ساعات/اليوم؛ 21%)، وعادي (7-9 ساعات/اليوم؛ 76.1%)، وطويل (أكثر من 9 ساعات/اليوم؛ 2.9%).

وصنف غالبية المشاركين (61.7%) أنفسهم على أنهم من النوع الزمني المتوسط، في حين حدد 22.4% منهم أنهم من النوع الصباحي، و15.9% من النوع المسائي.
ويقول الباحثون: "أظهرت الدراسات أن الأنماط الزمنية المسائية غالبا ما ترتبط بالسلوكيات الغذائية غير الصحية، بما في ذلك الميل إلى عادات الأكل المرتبطة بالسمنة".
وتبين أن الأشخاص الذين ينامون بشكل طبيعي، تناولوا الفواكه والخضروات بمعدل أعلى من الأشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة أو طويلة. 
 
ولاحظ الباحثون أيضا أن فئات مدة النوم يمكن أن تشير، إلى حد ما، إلى المستويات المتوقعة من تناول الفاكهة والخضروات. ويتماشى هذا مع نتائج دراسة أجريت عام 2023، والتي وجدت انخفاضا في تناول الفاكهة والخضروات بين المراهقين في اليوم التالي لليلة قصيرة من النوم.

ولاحظ الباحثون أن انخفاض معدل تناول الفواكه والخضروات، بشكل عام، يرتبط بمدة النوم الطويلة والقصيرة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:30 | 2024-05-30
03:07 | 2024-05-30
03:00 | 2024-05-30
02:40 | 2024-05-30
23:43 | 2024-05-29
23:00 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24