دراسة تُطلق تحذيراً عاجلاً.. منتجات شوكولا شهيرة تحتوي على مواد مسببة للسرطان





وجد العلماء أن الحلويات الشائعة، مثل الكريب والفطائر، تحتوي على مستويات عالية من مواد مسرطنة تُطلق أثناء عملية التصنيع، خاصة عند تحميص حبوب الكاكاو للمساعدة في إعطاء الحلويات طعم الشوكولا أثناء التحضير.

Advertisement

وقال علماء معهد Louvain للعلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية (IBST) في بلجيكا، إن جزيئات تسمى "مركبات الفا بيتا كاربونيل غير المشبعة"، تتشكل أثناء تحميص حبوب الكاكاو وبعد إضافة زبدة الكاكاو.



وأوضحوا أن هذه ظاهرة تحدث في الغالب في الحلويات ذات الإنتاج الضخم، لأن الشركات تستخدم درجات حرارة أعلى للخبز، ما يطلق نكهات وروائح أكثر تعقيدا في منتجاتها.



وعند استهلاكها، يمكن أن تؤدي مركبات الكربونيل إلى إتلاف الحمض النووي عن طريق التفاعل مع البروتينات والإنزيمات الموجودة في معدة المستهلك، ما قد يتسبب في انقسام الخلايا بمعدل أسرع يحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية. زعم فريق من العلماء أن بعض حلويات الشوكولا المتاحة في المتاجر، قد تحتوي على مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتسبب السرطان.وجد العلماء أن الحلويات الشائعة، مثل الكريب والفطائر، تحتوي على مستويات عالية من مواد مسرطنة تُطلق أثناء عملية التصنيع، خاصة عند تحميص حبوب الكاكاو للمساعدة في إعطاء الحلويات طعم الشوكولا أثناء التحضير.وقال علماء معهد Louvain للعلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية (IBST) في بلجيكا، إن جزيئات تسمى "مركبات الفا بيتا كاربونيل غير المشبعة"، تتشكل أثناء تحميص حبوب الكاكاو وبعد إضافة زبدة الكاكاو.وأوضحوا أن هذه ظاهرة تحدث في الغالب في الحلويات ذات الإنتاج الضخم، لأن الشركات تستخدم درجات حرارة أعلى للخبز، ما يطلق نكهات وروائح أكثر تعقيدا في منتجاتها.وعند استهلاكها، يمكن أن تؤدي مركبات الكربونيل إلى إتلاف الحمض النووي عن طريق التفاعل مع البروتينات والإنزيمات الموجودة في معدة المستهلك، ما قد يتسبب في انقسام الخلايا بمعدل أسرع يحول الخلايا الطبيعية إلى سرطانية.

وشملت الدراسة نحو 22 نوعا من الحلوى بالشوكولا وبدونها، بما في ذلك الكريب والكعك والبسكويت، دون إعلام موقع "ديلي ميل" عن العلامات التجارية المعنية، لكن العلماء قالوا إنها تشمل "العلامات التجارية الوطنية والموزعة، التي تم شراؤها من محلات السوبر ماركت البلجيكية".



واكتشف فريق البحث أن الحلويات المعبأة، مثل البسكويت والكريب، تحتوي على تركيزات بلغت أقل من 9 من أصل 10 كربونيل. وتبين أن حلويات الوافل والكعك تحتوي على أعلى كمية من المادة السامة (4.3 ملغ لكل كلغ) - الكمية الموصى بها هي 0.15 ملغ إجماليا فقط في اليوم. (روسيا اليوم)