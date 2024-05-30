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صحة

هذه الأطعمة تُشكل خطرًا على صحتكم العقلية.. تجنبوها!

Lebanon 24
30-05-2024 | 15:05
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بيّنت دراسة حديثة وجود صلة مقلقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والإدراكي والسكتة الدماغية.

 

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب Neurology، أنه في حال كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًّا صحيًّا، مثل النظام الغذائي المتوسطي أو نظام DASH أو نظام MIND، فإنّ إدراج كميات قليلة من هذه الأطعمة في نظامه الغذائي قد يُشكل خطرًا على صحته العقلية.
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وحددت الأطعمة التي خضعت لعمليات تصنيع مكثفة، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، منها الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية على أنها الأسوأ في هذا الشأن.

كما أظهرت الدراسة أنّ زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة 10% فقط ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 16%.

 

هذا وارتبط تناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة أو قليلة المعالجة، مثل: الفواكه، والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 12%.

 

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