هذه الأطعمة تُشكل خطرًا على صحتكم العقلية.. تجنبوها!

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بيّنت دراسة حديثة وجود صلة مقلقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والإدراكي والسكتة الدماغية.وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب Neurology، أنه في حال كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًّا صحيًّا، مثل النظام الغذائي المتوسطي أو نظام DASH أو نظام MIND، فإنّ إدراج كميات قليلة من هذه الأطعمة في نظامه الغذائي قد يُشكل خطرًا على صحته العقلية.وحددت الأطعمة التي خضعت لعمليات تصنيع مكثفة، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، منها الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية على أنها الأسوأ في هذا الشأن.