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صحة
هل تريدين الحصول على بطن مسطّح هذا الصيف؟ اليك هذه النصائح
Lebanon 24
30-05-2024
|
15:28
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للحصول على بطن مشدود ومسطّح، يُنصح بتناول بعض الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، والتي تساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ ودعم فقدان الدهون، ومنها:
- التفاح: يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف، وخاصة البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعزز الشعور بالشبع وتبطّئ عملية الهضم. كما ان التفاح غني بمادة البوليفينول، التي ثبُت أنها تؤثر في عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يساعد في تقليل كمية الدهون التي يخزّنها الجسم، ويجعل هذه الفاكهة خياراً مثالياً للتحكم في الوزن.
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- الموز: الموز غني بالنشا، وهو نوع من الكربوهيدرات التي تقاوم عملية الهضم، وتعمل مثل الألياف القابلة للذوبان وتساعد على إبقاء الجسم ممتلئاً لفترة أطول. كما يحتوي الموز على البوتاسيوم، مما يساعد في تقليل احتباس الماء والانتفاخ، وبالتالي يسهل على الجسم حرق الدهون.
- البرتقال: يتميّز البرتقال بأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله مثالياً لفقدان الوزن. يساعد الفيتامين C الموجود في البرتقال الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر، مما يساهم في تنحيف الخصر.
- البطيخ والشمّام: يحتوي البطيخ والشمّام على نسبة عالية من المياه، وهو ما يساعد في تقليل الانتفاخ ويزيد الشعور بالشبع. كما أنهما منخفضا السعرات الحرارية، مما يجعلهما خياراً رائعاً للوجبات الخفيفة، يساعد في تقليل تراكم الدهون في الخلايا الدهنية وفي الحصول على بطن مسطّح.
المصدر:
لها
صحة
المرأة
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