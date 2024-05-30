للكرز فوائد لا تحصى.. هكذا يساعد في الحفاظ على جمال المرأة وصحتها

للكرز فوائد عدة اذ أن الثمار الناضجة غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن القيّمة التي تساعد في الحفاظ على جمال المرأة وصحتها.



وفقا للخبراء، ثمار الكرز غنية بفيتامينات A وPP وE وC ومجموعة فيتامين B - B1 وB2 وB5 وB6 وB12. فمثلا فيتامين С يساعد الجسم في التخلص من أعراض الربو والتشنجات في الرئتين بعد النشاط البدني المكثف، ويشارك فيتامين PP في تحفيز عملية التنفس في الخلايا.

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وبالإضافة إلى ذلك ثمار الكرز غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تطبيع عمل الجهاز الهضمي. كما أن اليود الموجود فيها يساعد على تطبيع عملية التمثيل الغذائي ويؤثر إيجابيا في الغدة الدرقية.

أما أصناف الكرز الداكنة اللون، فهي مفيدة للقلب والأوعية الدموية تساعد على تطبيع مستوى الكوليسترول في الدم في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، وتخفض العبء على القلب والكلى لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في إخراج السوائل الزائدة من الجسم.



وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمار الكرز على مادتي الكومارين والأوكسيكومارين، المسؤولة عن ضبط تخثر الدم. وأما مجموعة فيتامين В فمسؤولة عن تهدئة الجهاز العصبي.



وينصح الأطباء النساء الحوامل والمرضعات بتناول ثمار الكرز الناضجة لأنه وفقا لهم "ينشط وجود فيتامين В1 والريتينول فيها عملية انقسام الخلايا ويعيد نمو الجنين إلى طبيعته في الرحم. كما تحتوي على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين التي تجعل الأوعية الدموية مرنة ولدنة وتقوي الشعيرات الدموية، وهو أمر ضروري أثناء الحمل. وبالإضافة إلى ذلك الكرز مفيد وضروري بعد الإنجاب لاستعادة اللياقة وفقدان الوزن".