Advertisement

صحة

احذروا.. ممارسة شائعة تؤدي إلى تراكم البكتيريا على فرشاة الاسنان

Lebanon 24
30-05-2024 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1206104-638527357736427111.jpg
Doc-P-1206104-638527357736427111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت جمعية طب الأسنان الأميركية (ADA) من أن أغطية فرشاة الأسنان قد لا تكون بمثابة حواجز البكتيريا كما نأمل، ومن المحتمل أن تبقي الجراثيم داخلها، وليس خارجها.

وتتوافق نصيحة جمعية طب الأسنان الأميركية مع دراسة أجرتها جامعة كوينيبياك عام 2015 والتي وجدت أن أغطية فرشاة الأسنان لا تحمي الفرشاة من نمو البكتيريا، بل تخلق بيئة تعززها من خلال الحفاظ على رطوبة الشعيرات ومنع رأس فرشاة الأسنان من الجفاف بين الاستخدامات.
Advertisement

وإذا كانت فكرة التلوث بجسيمات البراز تزعجك، فكر في تخزين فرشاة أسنانك في خزانة الأدوية حيث يمكن أن تجف بشكل صحيح بعيدا عن الملوثات.

وتعد فرشاة الأسنان الجافة مهمة جدا للحفاظ على صحة الفم المثالية، لذا يوصي الخبراء باستخدام فرشاتين، واحدة للمساء وواحدة للصباح بحيث يكون لدى الفرشاة الواحدة 24 ساعة لتجف بين الاستخدامات.

وتقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اتباع نظام تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا لمدة دقيقتين واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميا.

وأظهرت الدراسات أن فرشاة الأسنان الكهربائية أكثر فعالية في تنظيف الأسنان من نظيراتها اليدوية، ويأتي الكثير منها مزودا بمؤقتات مدمجة تضمن قيام المستخدمين بتنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة الدقيقتين الموصى بها. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:02 | 2024-05-31
23:00 | 2024-05-30
15:28 | 2024-05-30
15:05 | 2024-05-30
10:30 | 2024-05-30
08:00 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24