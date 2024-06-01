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صحة

ما أسباب تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط؟

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:09
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قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

زيادة نشاط المناعة
وأوضح المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط يشير في الغالب إلى زيادة نشاط جهاز المناعة لمقاومة عدوى بكتيرية أو فيروسية، نظراً لأن الغدد الليمفاوية تعد جزءاً مهماً من جهاز المناعة.
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كما قد يحدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأضاف المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد يرجع أيضاً إلى سبب خطير مثل سرطان العقد الليمفاوية أو سرطان الثدي لدى النساء.

استشارة الطبيب
لذا شدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا حدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بشكل مفاجئ وشديد أو إذا استمر على مدار عدة أسابيع.

كما يجب استشارة الطبيب إذا كان تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط مصحوباً بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.
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