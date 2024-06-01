Advertisement

صحة

عكس المُعتقد.. الصراخ حل للكثير من المشاكل النفسية

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1206727-638528655606596471.jpg
Doc-P-1206727-638528655606596471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الصراخ يمكن أن يكون حلاً قصير المدى للتوتر والقلق، فهو طريقة رائعة للتنفيس عن المشاعر ومن المثير للاهتمام أن بعض الأشخاص وجدوا الراحة فيما يسمى العلاج بالصراخ، وهو نوع من العلاج النفسي وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

 تم تطوير العلاج بالصراخ، في الستينيات من قبل عالم نفس يُدعى آرثر جانوف، الذي اعتقد أن المشكلات النفسية ناجمة عن المشاعر المكبوتة، ووفقًا له، تولد جميع المخلوقات ولها احتياجات، وعندما لا يتم تلبية هذه الاحتياجات، يؤدي ذلك إلى السلوك العصبى، والعلاج بالصراخ، يمكن أن يساعد في التعامل مع التوتر والقلق عن طريق إطلاق الإندورفين، وهو هرمون يفرزه الجسم في ظروف التعرض للألم أو التوتر في الجسم.كما يساعد على إطلاق المشاعر المعقدة. 

ويستخدم الصراخ كجزء من العلاج النفسي حيث يتفاعل الشخص صوتيًا وجسديًا لتخفيف الألم النفسي ، كما يزيل التوتر لفترة معينة ويقترح استخدام الصراخ كعلاج قصير الأمد لتقليل التوتر لأنه ليس استراتيجية صحية لتنظيم العواطف.

 وتشمل الطرق الفعالة الأخرى للتعامل مع التوتر والقلق ما يلي:

-المزيد من الأنشطة البدنية مثل ممارسة الرياضة واليوجا وغيرها.

- ممارسة اليقظة الذهنية مثل التأمل

- اتباع أسلوب حياة صحي يعني اتباع نظام غذائي متوازن .

- المشاركة في أنشطة مثل كتابة اليوميات أو القراءة أو الزراعة أو غيرها من الأنشطة المفضلة.

- قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

- البحث عن العلاج النفسي. (اليوم السابع)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:37 | 2024-06-01
12:24 | 2024-06-01
10:32 | 2024-06-01
08:00 | 2024-06-01
05:00 | 2024-06-01
04:09 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24