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صحة

3 أخطاء غذائية تزيد تراكم دهون البطن.. تجنبوها

Lebanon 24
02-06-2024 | 02:00
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في مقطع فيديو على إنستغرام، قالت مقدّمة خدمات الصحة الهندية شاليني سودهاكار إن 3 أخطاء غذائية تتسبب في اكتساب الدهون.

1. وجبة غير متوازنة
 
عندما تفقد الوجبات الغذائية عناصرها المهمة مثل البروتين والألياف، ترتفع نسبة الكربوهيدرات في الطعام، التي تتكون إلى حد كبير من الغلوكوز، الذي يرفع مستويات السكر في الدم، الذي يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون.

2. الرغبة الشديدة
 
بالتزامن مع الخطأ الأول، وعند تناول وجبة غير متوازنة صحياً، ترتفع مستويات الكورتيزول في الجسم، ما يدفع الإنسان إلى اشتهاء السكريات أو الموالح، وفقدان القدرة على التحكم في النفس، وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون.

3. كمية كافية من الماء
 
تتسبب قلة شرب الماء في جفاف الخلايا والعضلات والأنسجة، وترفع منسوب الجوع، ما يدفع إلى مزيد من الأكل، لتعويض الجوع، ما يتسبب في تناول فائض من السعرات الحرارية المخزّنة في دهون البطن.

3 حلول 
 
ولمواجهة الأخطاء، اقترحت الأخصائية 3 طرق معالجة دهون البطن:
 
1. تناول وجبة متوازنة بنسب متساوية من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف، ما سيوفر غذاء متكاملاً ويعطي شعوراً بالشبع. 
2. الاهتمام بالبروتين والألياف في الوجبات،  لمنع ارتفاع مستويات الكورتيزول، والذي يدفع لفقدان القدرة على التحكم في النفس.
3. التأكد من شرب 2.5 إلى 3 ليترات من المياه يومياً، أالحد الأدنى لجسم بالغ. (24)
 
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