29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة.. إكتشفوا تأثير القهوة على مرض باركنسون
Lebanon 24
02-06-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اهتمت دراسة جديدة بتأثير الكافيين على مرض الشلل الرعاش، باركنسون، وخلصت إلى أنه لا يقلل أعراضه، لكنه يوفر فوائد وقائية بتقليل خطر الإصابة.
وباركنسون هو مرض تنكسي عصبي يتميز بأعراض حركية، مثل الرعشة.
Advertisement
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، فقد وجد العلماء أن الذين شربوا الكثير من القهوة، غير منزوعة الكافيين، أقل عرضة بكثير للإصابة بباركنسون.
الوقاية
ويعتقد الباحثون أن سبب ذلك لا يزال غير واضح، وقد يكون بسبب منع الكافيين عمل الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يمكن أن يثبط إطلاق الدوبامين، بما قد يحمي من من مرض باركنسون.
وشارك في الدراسة 163 مصاباً بباركنسون المبكر، و40 سليماً، وخضع كل مشارك لفحص في بداية الدراسة لتصوير مقطعي محوسب بإصدار الفوتون للدماغ، وهو نوع من الفحص يستخدم لتقييم تقدم مرض باركنسون.
كذلك، لاحظ الباحثون تناول كل مشارك للكافيين، وبعد متوسط 6.1أعوام، أعيد فحص 44 مشاركاً.
ووجد الباحثون أن الذين يستهلكون القهوة بكثرة أقل ارتباطاً بناقل الدوبامين بنسبة بين 8% و15%، مقارنة مع الأقل استهلاكاً للقهوة.
(24)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
14:56 | 2024-06-01
01/06/2024 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
Lebanon 24
منشور من السفارة الإيرانية يخصّ وائل عرقجي.. إقرأوا ما جاء فيه!
16:32 | 2024-06-01
01/06/2024 04:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
15:04 | 2024-06-01
01/06/2024 03:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
Lebanon 24
ليلة ساخنة جداً.. إسرائيل توسّع القصف وتضرب عمق لبنان!
16:24 | 2024-06-01
01/06/2024 04:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. لمَن أهدى وائل عرقجي فوز "الرياضي"؟
13:56 | 2024-06-01
01/06/2024 01:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2024-06-02
3 أخطاء غذائية تزيد تراكم دهون البطن.. تجنبوها
23:00 | 2024-06-01
ابتكار طريقة جديدة للكشف عن أمراض الكلى
15:00 | 2024-06-01
عكس المُعتقد.. الصراخ حل للكثير من المشاكل النفسية
12:37 | 2024-06-01
في مستشفى سيدة المعونات.. مؤتمرٌ حول "التصلب اللويحي" برعاية الأبيض
12:24 | 2024-06-01
لن تصدق الفوائد الصحية المذهلة لورق العنب!
10:32 | 2024-06-01
هذا هو تأثير الضغينة على صحة القلب والعقل!
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
02/06/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
02/06/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
02/06/2024 13:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24