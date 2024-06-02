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صحة

دراسة جديدة.. إكتشفوا تأثير القهوة على مرض باركنسون

Lebanon 24
02-06-2024 | 05:00
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اهتمت دراسة جديدة بتأثير الكافيين على مرض الشلل الرعاش، باركنسون، وخلصت إلى أنه لا يقلل أعراضه، لكنه يوفر فوائد وقائية بتقليل خطر الإصابة.

وباركنسون هو مرض تنكسي عصبي يتميز بأعراض حركية، مثل الرعشة.
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وبحسب "مديكال نيوز توداي"، فقد وجد العلماء أن الذين شربوا الكثير من القهوة، غير منزوعة الكافيين، أقل عرضة بكثير للإصابة بباركنسون.

الوقاية
ويعتقد الباحثون أن سبب ذلك لا يزال غير واضح، وقد  يكون بسبب منع الكافيين عمل الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يمكن أن يثبط إطلاق الدوبامين،  بما قد يحمي من  من مرض باركنسون.

وشارك في الدراسة 163 مصاباً بباركنسون المبكر، و40 سليماً، وخضع كل مشارك لفحص في بداية الدراسة لتصوير مقطعي محوسب بإصدار الفوتون للدماغ، وهو نوع من الفحص يستخدم لتقييم تقدم مرض باركنسون.

كذلك، لاحظ الباحثون تناول كل مشارك للكافيين، وبعد متوسط 6.1أعوام، أعيد فحص 44 مشاركاً.

ووجد الباحثون أن الذين يستهلكون القهوة بكثرة أقل ارتباطاً بناقل الدوبامين بنسبة بين 8% و15%، مقارنة مع الأقل استهلاكاً للقهوة. (24)
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