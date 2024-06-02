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صحة
يهدد الحياة.. تعرف إلى أعراض "الحساسية لسم الحشرات"
Lebanon 24
02-06-2024
|
14:28
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أكدت الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن "الحساسية لسم الحشرات" تعني تفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع مكونات معينة من سم الحشرات.
وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالحساسية لسم الحشرات تتمثل في الاحمرار والحكة والطفح الجلدي وتورم الجلد والأغشية المخاطية، والدوار والغثيان.
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أعراض خطيرة
كما قد تؤدي الحساسية لسم الحشرات إلى أعراض خطيرة، مثل ضيق التنفس وخفقان القلب، وانخفاض ضغط الدم وصدمة تحسسية.
وفي أسوأ الحالات قد تتسبب الحساسية لسم الحشرات في توقف الدورة الدموية وتوقف التنفس، الأمر الذي يهدد الحياة.
وأوضحت الجمعية أن خطر حدوث مضاعفات خطيرة يرتفع لدى كبار السن ومرضى الربو ومرضى القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، وكذلك لدى الأشخاص، الذين يتناولون أدوية معينة مثل "حاصرات بيتا".
سبل العلاج
يتم علاج الحساسية لسم الحشرات بواسطة مضادات الهيستامين، كما يمكن وضع كريم أو جل يحتوي على الجلايكورتيكويد، بالإضافة إلى أن وضع الكمادات الباردة لمدة 20 دقيقة تقريباً يساعد على تخفيف الأعراض.
وفي حال الأعراض الخطيرة يلزم استدعاء الإسعاف على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية.
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