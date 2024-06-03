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صحة
بفعالية غير مسبوقة.. هلام لمنع الحمل لدى الرجال!
Lebanon 24
03-06-2024
|
10:28
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كشفت دراسة جديدة عن هلام جديد لتحديد النسل لدى الرجال، يبدأ مفعوله خلال 8 أسابيع فقط.
واكتشف الباحثون أن الهلام، الذي يُوضع على الكتف، يعمل بشكل أسرع من وسائل منع الحمل التجريبية الأخرى القائمة على الهرمونات، حيث يجمع بين هرموني "أسيتات سيغيستيرون" والتستوستيرون، اللذين يعملان معا لقمع إنتاج الحيوانات المنوية.
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وفي الدراسة، طبّق 222 رجلا الهلام مرة واحدة يوميا على كل كتف، وشاركوا في اختبارات عدد الحيوانات المنوية كل 4 أسابيع.
وبلغت العتبة التي تعتبر فعالة لمنع الحمل نحو مليون حيوان منوي أو أقل لكل مليلتر من السائل المنوي.
وكشفت النتائج، التي قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في بوسطن، أن 86% من الرجال المشاركين في الدراسة وصلوا إلى هذا العدد من الحيوانات المنوية بحلول الأسبوع 15، مع تثبيط إنتاج الحيوانات المنوية في متوسط وقت بلغ أقل من 8 أسابيع من العلاج.
ويقول الباحثون إن الدراسات السابقة لوسائل منع الحمل الهرمونية الذكرية، التي تُعطى عن طريق الحقن، أظهرت متوسط وقت يتراوح بين 9 إلى 15 أسبوعا حتى يتم قمع إنتاج الحيوانات المنوية. (روسيا اليوم)
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