إليك أسباب وعلاج تساقط الشعر بعد الولادة

تعاني العديد من النساء من تساقط الشعر الشديد بعد الولادة، ولا ينبغي أن يكون الأمر مثيرًا للقلق، لأنه ليس دائمًا.

وفقا للأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية " aad"، فإن تساقط الشعر أمر شائع بعد الولادة؛ يحدث ذلك للأمهات الجدد بعد أشهر قليلة من الولادة، بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

ذكر التقرير أن الكثير من السيدات بعد شهرين إلى أربعة أشهر من الولادة يعانين من تساقط الشعر بعد الولادة، وأدرج التقرير أن هناك خمسة أشياء رئيسية يمكن للأمهات القيام بها لحماية شعره، مضيفة أنه إذا كانت هناك امرأة تعاني من تساقط الشعر الزائد على الرغم من هذه النصائح، فيجب عليها التحدث إلى طبيبها، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة.

تناولي مكملات ما بعد الولادة

تأكد من أن تناولك الغذائي جيد، وتناول الحديد والكالسيوم والأوميجا وفيتامين د وفيتامينات ب المتعددة.

احصلِ على العناصر الغذائية المناسبة

تناول الأطعمة الصحية لصحتك العامة، وخاصة لشعرك، تناول الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين مثل السبانخ والجزر والأفوكادو والكيوي والفاصوليا والعدس والشوفان والبيض ومنتجات الألبان والشيا وبذور الكتان بشكل يومي.

تجنب استخدام منتجات تصفيف الشعر الساخنة

لا تستخدمي الحرارة على شعرك، فهذه فترة حساسة، إذا كان ذلك ضروريًا، فتأكد من أن الإعدادات تكون بحيث يكون مستوى الحرارة منخفضًا، خاصة عند استخدام مجففات الشعر، تجنب الضفائر الضيقة وذيل الحصان.

العناية اللطيفة بالشعر وتجنب التمشيط المفرط ولا تمشطي شعرك بشكل مفرط، خصوصاً عندما يكون مبللاً، لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر. (اليوم السابع)