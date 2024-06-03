في يومها العالمي.. فوائد لن تتوقعها لركوب الدراجات الهوائية

يحتفل العالم في 3 حزيران من كل عام باليوم العالمى للدراجة الهوائية، للتوعية بأهمية هذه الرياضة التي لها فوائد صحية عديدة، لذا في هذا التقرير نتعرف على فوائد رياضة ركوب الدراجات.

اليوم العالمي للدراجة الهوائية، اعرف فوائد رياضة ركوب الدراجات

قوة العضلات

ركوب الدراجات ليس تمرينًا لكامل الجسم مثل الجري على سبيل المثال، ولكن عند مقارنته بشيء مثل المشي، نظرًا لأنه يمكنك ضبط تروس الدراجة لتمنحك المزيد من المقاومة، يمكنك في الواقع خلق المزيد من القوة من خلال عضلاتك.

ركوب الدراجات ليس تمرينًا نشطًا مثل الجري، لأنك لا تمتلك دوران الجزء العلوي من الجسم، إن الجذع ثابت إلى حد ما - لكنك تحتاج إلى إشراك الجذع لإبقاء الجزء العلوي من الجسم في وضع بحيث لا تمسك بقوة شديدة، أو تصاب بألم في الرقبة أو ألم خلف كتفيك. لذا فهناك عنصر من العمل على الجذع.

التوازن

ركوب الدراجة يساعد على تحقيق التوازن في مجالات أخرى من حياتك أيضًا، الشعور بمكان جسمك في الفضاء والرد على ذلك - سيساعد في تحسين التوازن.

ووجدت الأبحاث التي أجريت على كبار السن أن ركوب الدراجات يحسن التوازن بطرق معينة لا توجد في بعض التمارين الأخرى.

إذا كانت لديك مشكلة في التوازن، ضع في اعتبارك أنه كلما كانت سرعتك أبطأ، كلما كان تحقيق التوازن أصعب.

صحة القلب

إن قلبك عبارة عن عضلة، لذا عندما تركب الدراجة، فإنك تقدم له تمرينًا جيدًا من شأنه أيضًا أن يزيد من حجم الدورة الدموية لديك - مما يوفر المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية في جميع أنحاء نظام الدورة الدموية لديك، من القلب عبر الأوعية الدموية إلى الأنسجة، فإنك تقدم أشياء جيدة وتزيل الأشياء السيئة، كما أنه مع زيادة معدل ضربات القلب وضخ المزيد من الدم، يساعد ذلك في علاج تصلب الشرايين وإدارة الكوليسترول، وكل الأشياء السيئة التي تحدث في جسمك على المستوى الأيضي بسبب عدم النشاط. (اليوم السابع)