5 عادات رياضية مضرة للصحة.. ابتعدوا عنها

لا شك أن ممارسة التمارين الرياضية من أبرز العادات لحياة صحية تساعد على الوقاية من الأمراض، لكن ممارسة بعضها بطريقة خاطئة يؤدي إلى مفعول عكسي تماماً.



عدّدت المدربة الرياضية جينا ريزو عبر حسابها على تيك توك 5 عادات رياضية يرتكبها الناس بشكل خاطئ، من الضروري التنبه لها للتوقف عن ممارستها.

Advertisement

1. بذل جهد كبير في الصالة الرياضية

ليس من الضرورة ممارسة رياضة عنيفة عدة مرات في الأسبوع، لأنها لن تغير من الجسم بالطريقة التي يظنها، رغم أنها قد تحرق سعرات بشكل أسرع، لكنها في المقابل ترهق العضلات.

لذا اعتبرت جينا ريزو أن التحفيز "التحمية" أساسي لممارسة الرياضة، ثم رفع الأوزان بالتدرج وليس مرة واحدة، لأنه قد يوسع باب خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام ضربات القلب، حسب دراسة جرت عام 2021.



2. فرض قواعد صارمة للطعام

حرمان الجسم من أطعمة معينة وتحديد أوقات لتناول البروتينات مقابل الكربوهيدرات، تعتبر عادات مضرة حسب ريزو لأنها تؤذي عملية التمثيل الغذائي وتحرم الجسم من مصادر الطاقة التي يحتاجها.

لذلك، لا يمكن تعميم خطة واحدة تناسب الجميع لتناول الطعام الصحي، لكن الخبراء يتفقون على أنه من المهم استهلاك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات ومنتجات الألبان (أو بدائل الصويا المدعمة).



3. محاولة التشبّه بالآخرين

مهما حاول الرياضي أن يبني عضلات في وقت قصير، لكن لكل إنسان تركيبة عضلية وبنية جسدية تعتبر بصمته المستقلة في الحياة، ومهما كان إعجابنا بإجساد الآخرين لن نتحول إلى نسخة عنهم، من هنا – وفق ريزو – من الضروري الاهتمام بنوعية الأكل والتدرب بطريقة معينة مناسبة لكل طبيعة جسم.



4. الخجل كعامل محفز

حرمان النفس أو القسوة عليها رياضياً يؤدي إلى بناء تصوّر سلبي عن الذات، وانعدام القدرة على تحقيق لياقة بدنية صحي مبنية على الرياضة والغذاء الصحي.

ولكن بدلاً من توبيخ النفس، من المهم بناء عقلية مفادها أن أي حركة تستحق العناء، وكل شيء له أهميته، وسيحقق نتيجة دون تسرّع وإلحاث الأذى بالنفس.



5. عدم إعطاء الأولوية للنوم

لن يتمكن الشخص من بناء جسم سليم إن ما لم يحصل على نوم يتراوح بين 6 و 8 ساعات يومياً، ولطالما رُبط الحرمان المزمن من النوم بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، بالإضافة إلى الاكتئاب والقلق وضعف الصحة العقلية.

لذلك، من المهم ممارسة الرياضة ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع، ما يساعد حتماً بالحصول على نوم من ست إلى سبع ساعات كل ليلة.