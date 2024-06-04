ارتفاع مستوى التستوستيرون يحمي الرجل من السكري

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أكد الباحثون أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 للرجال الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.ووفق "مديكال نيوز توداي"، انخفاض تركيز هرمون التستوستيرون في الدم هو عامل خطر مستقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويبدو أن المستويات المرتفعة من الهرمون تحمي من الإصابة بالمرض.وأفاد فريق البحث من جامعة أديلايد في أستراليا: "لا توجد فوائد يمكن اكتشافها للتستوستيرون على الوقاية من السكري من النوع 2 للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً".وتوجد طرق أخرى للرجال لإدارة خطر الإصابة بمرض السكري بعد سن 65 عاماً، منها خفض الوزن، والتمارين، واتباع حمية غذائية صحية.وفي الدراسة، فحص الباحثون 1315 رجلاً، أعمارهم بين 35 و85 عاماً، ولم يتلق أي منهم علاجاً بالتستوستيرون، أو دواء للسكري أو السرطان من قبل.وبعد متابعة لمدة 5 سنوات، وجد الباحثون أن تركيز الهرمون في الدم يلعب دوراً هاماً في الوقاية من تطوّر السكري قبل سن الـ 65.وقال الباحثون: "الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الكحول يساعد في الحفاظ على مستوى طبيعي من هرمون التستوستيرون لدى معظم الرجال، ويساعد أيضاً في منع مرض السكري من النوع 2".