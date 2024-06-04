Advertisement

صحة

فائدة العسل في التئام الجروح والخدوش.. هذا ما كشفه طبيب

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1207770-638531073497437958.png
Doc-P-1207770-638531073497437958.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه بمساعدة العسل يمكن تسريع عملية التئام وشفاء الجروح والخدوش.
 
وفقا للطبيب، يعتبر العسل مادة حافظة طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك العسل غني بالمواد المغذية والمفيدة، مشيرا إلى أنه في العصور القديمة كان يستخدم في عمليات التحنيط.
Advertisement

ويشير إلى أن العسل يعمل بفعالية في علاج الجروح القيحية والمزمنة التي لا تلتئم ولا تتجدد خلال فترة طويلة.

ووفقا له، لا يزال العسل مدرجا في قائمة التوصيات الدولية الرسمية الخاصة بعلاج الجروح. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:30 | 2024-06-04
07:52 | 2024-06-04
04:00 | 2024-06-04
02:53 | 2024-06-04
00:38 | 2024-06-04
23:00 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24