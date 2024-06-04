اكتئاب الصيف.. هل سمعت عنه من قبل؟

مع اشتعال الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ينتظر الكثير منا بفارغ الصبر التخطيط لقضاء إجازة على الشاطئ، ومع ذلك، بالنسبة لبعض الناس، قد يؤدي قدوم الصيف إلى مشاعر غير متوقعة من الحزن والقلق وحتى الاكتئاب، ويؤثر الاكتئاب الصيفي أو الاضطراب العاطفي الموسمي على 4-6% من سكان الولايات المتحدة، فى هذا التقرير نتعرف على طرق علاج الاكتئاب الصيفي.

علاج كتئاب الصيف بنصائح بسيطة

. اعترف بمشاعرك:

بحسب موقع تايمز ناو من الضرورى التعرف على مشاعرك وقبولها، سواء كنت تشعر بالإرهاق بسبب الحرارة أو تشعر بالوحدة وسط موجة الأنشطة الصيفية، فإن الاعتراف بمشاعرك هو الخطوة الأولى نحو الشفاء.

. ابق هادئًا

تغلب على اكتئاب الصيف من خلال البقاء هادئًا - جسديًا وعاطفيًا. ابحث عن ملجأ في الأماكن المكيفة، وارتداء ملابس خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء، وحافظ على رطوبة جسمك للحفاظ على توازن درجة حرارة جسمك، الاستحمام بالماء البارد أو السباحة في حمام السباحة يمكن أن يوفر أيضًا راحة فورية من الحرارة ويساعد في تخفيف مشاعر الانزعاج.

. الحفاظ على الروتين

إنشاء روتين يومي يمكن أن يوفر الاستقرار، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في أوقات الاضطراب العاطفي. قم بتحديد أوقات منتظمة للنوم والوجبات، ودمج النشاط البدني في جدولك الزمني، وتخصيص وقت للاسترخاء والرعاية الذاتية.

. تواصل مع الآخرين

حارب مشاعر العزلة من خلال التواصل مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو مجموعات الدعم، سواء كان ذلك بالانضمام إلى دوري رياضي صيفي، أو حضور المناسبات الاجتماعية، أو مجرد إجراء محادثة من القلب إلى القلب مع أحد أفراد أسرتك، التواصل مع الآخرين يمكن أن يعزز الشعور بالانتماء ويخفف من مشاعر الوحدة.

. أنشطة هادفة

ابحث عن المتعة في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والهدف. سواء كنت تمارس هواية ما، أو تتطوع في مجتمعك، أو تبدأ في مشروع إبداعي، فإن الانخراط في أنشطة هادفة يمكن أن يعزز مزاجك

. اطلب المساعدة الطبية

إذا استمرت مشاعر الاكتئاب الصيفي أو أثرت بشكل كبير على أدائك اليومي، فلا تتردد في طلب الدعم المهني من طبيب نفسي لإجراء تقييم شخصي وخيارات علاجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة.

والاكتئاب الموسمى من الاضطرابات الشائعة التى تصيب الكثير من الأشخاص مع بداية كل موسم، ومن بين أنواع الاكتئاب الموسمي اكتئاب فصل الصيف.

وأعراض الاكتئاب الصيفي تشمل فقدان الشهية وصعوبة النوم وفقدان الوزن والقلق، وعلاج الاكتئاب الصيفي يشمل الخروج فى الهواء الطلق وفى الأوقات التى يكون فيها ضوء الشمس غير ضار فى الصباح الباكر أو بعد الساعة 4 عصرا لتعويض نقص فيتامين د المسئول عن تعزيز المزاج.

والتواصل مع الأصدقاء يساعد علي تحسين الحالة النفسية وكذلك السفر والذهاب المصايف والشواطئ من أكثر الأشياء التى تساعد فى تحسين المزاج. (اليوم السابع)