فوبيا رؤية الدم.. الأعراض وطرق التغلب عليها

الخوف من رؤية الدم رهاب أو فوبيا يعانى منه البعض، يعانى خلاله من التوتر الشديد والأعراض العامة مثل القلق النفسى، والعرق، والمصحوب بخوف شديد، مع الشعور ببعض الأعراض المرضية نتيجة رؤية الدم، مثلا عند التعرض للجرح أو الكشط أو الخدش وهكذا، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع osmosis.

رهاب الهيموفيليا، هو مصطلح يطلقه البعض على هذا النوع من الخوف الشديد العارم الذى يعانيه البعض، تثير هذا الشخص أية مشاهد دموية يراها أو أقل كم من الدماء يمر أمام عينيه، ويرجح الأطباء النفسيون وفقا للتقرير أن هذه الأسباب والعوامل قد تكون سبب في زيادة فرص التعرض في الماضى لأحداث دموية، هو اضطراب يسبب العصبية الشديدة والضيق الشديد وتختلف أعرضه من حالة لأخرى، ومن درجة رعب وخوف لأخرى.

ومن يعانى من تلك الفوبيا تظهر عليه كل أعراض هذه المخاوف، منها الاضطرابات النفسية الشديدة، والشعور بالقلق الحاد، كذلك قد يعانى من اضطراب التعامل والسلوك والتصرف بشكل غير سليم.

وهذه الأنواع من الفوبيا تحتاج إلى الكثير من التعاملات السليمة وفقا لدرجة الإصابة بها، ودرجة الخوف الذى وصل له المريض، ويحتاج من تعرقل هذه الفوبيا والخوف الشديد حياته ومسيرة يومه إلى اللجوء إلى طبيب مختص يساعده على التخلص من أعراضها، والسيطرة على تلك المشاعر القلقة والمتوترة، ويجب أن يخضع لجلسات علاج سلوكى معرفى إذا ما رأى الطبيب المتابع حاجته لذلك.

(اليوم السابع)