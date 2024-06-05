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صحة

العلماء يقتربون من تطوير لقاح مركب ضد جميع فيروسات الإنفلونزا

Lebanon 24
05-06-2024 | 02:40
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قالت مجلة Immunity الطبية الأميركية إن الخبراء تمكنوا من عزل الأجسام المضادة التي من شأنها أن تساعد في تطوير اللقاح المركب ضد الإنفلونزا.
اتخذ العلماء في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" خطوة أخرى متقدمة نحو إعداد اللقاح المركب ضد فيروسات الإنفلونزا، وقد نشروا نتائج دراستهم بهذا الشأن في مجلة Immunity.
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يذكر أن فيروسات الإنفلونزا B (IBV) تشكل جزءا كبيرا من فيروسات الإنفلونزا الموسمية المنتشرة بين البشر. وفي الوقت نفسه لا يمكن للقاحات الموجودة حاليا تحفيز الاستجابة المناعية ضد عدة أنواع من الفيروسات في وقت واحد.
 
وأجرى العلماء تجربة عن طريق عزل الأجسام المضادة من نخاع العظم لشخص تم تطعيمه مسبقا. وتبين أن الجسم المضاد FluB-400 يمكن أن يقلل من معدل تخليق الفيروس على الخلايا الظهارية البشرية. وبعد الدراسات المخبرية تم إجراء اختبارات على الحيوانات. وإنها أكدت أيضا أن الحقن وبخاخات الأنف تحمي من الإنفلونزا B. ويعني ذلك أن FluB-400 يمكن أن يشكل أساسا لتطوير لقاح مركب ضد أنواع الإنفلونزا كلها. (RT)
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