كيف نحقق سلامة الحامل خلال الموجة الحارة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف الحارقة، يصبح من الضروري رعاية الأمهات الحوامل لصحتهن وصحة أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، وتكشف الأبحاث الحديثة عن وجود صلة بين موجات الحر وزيادة احتمالية الولادة المبكرة>

النساء الحوامل معرضات للخطر بشكل خاص بسبب التغيرات الفسيولوجية التي يتعرضن لها، والتي يمكن أن تزيد من تعرضهن للمضاعفات المرتبطة بالحرارة.يمكن أن يؤدي التعرض للحرارة الشديدة إلى زيادة احتمالات الولادة المبكرة والمبتسرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على صحة الأم والوليد.

كيف يمكن لموجات الحر أن تزيد من خطر الولادة المبكرة

خلال فترة الحمل تتأثر قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة بسبب زيادة حجم الدم والتغيرات الهرمونية. هذه العوامل تجعل من الصعب على النساء الحوامل التبريد، مما يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية وربما يؤدي إلى الجفاف

موجات الحرارة يمكن أن تسبب الجفاف والإجهاد لدى النساء الحوامل، مما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة.

علاوة على ذلك، فإن التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية يمكن أن يعطل نمو الجنين، مما يزيد من خطر الولادة المبكرة والمضاعفات المرتبطة بها.ويمكن أن يسبب الإجهاد الفسيولوجي الناجم عن الحرارة الشديدة ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم الأساسية والنبض، مما قد يؤدي بدوره إلى عدم انتظام دقات قلب الجنين ويؤدي إلى الولادة المبكرة تكون هذه الضغوطات مؤثرة بشكل خاص خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وهي فترة حرجة لنمو الجنين.

طرق وقاية لتخفيف المخاطر المرتبطة بالحرارة

. كونى على اطلاع وخططي للمستقبل:

- تحققي بانتظام من توقعات الطقس المحلية وتحذيرات الحرارة.

- تعرفي على علامات وأعراض الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري

وضربة الشمس واطلبي المشورة الطبية حول كيفية التعامل معها.

. الترطيب والتغذية:

- شرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعري بالعطش. تجنب المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، مثل تلك التي تحتوي على الكافيين والسكريات العالية.

- تناول وجبات خفيفة ومتكررة تتطلب الحد الأدنى من الطهي، لأن استخدام الأفران والمواقد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المغلقة.

. خلق بيئة باردة:

- استخدام مكيف الهواء خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة..

- تركيب مظلات أو نوافذ عاكسة أو ستائر ذات ألوان فاتحة لتقليل الحرارة الداخلية. افتح النوافذ خلال الأوقات الباردة من اليوم وأبقها مغلقة خلال ساعات الذروة.

- استخدام المراوح الكهربائية

. ضبط الأنشطة اليومية:

- تجنب الأنشطة المجهدة والتعرض للخارج خلال ساعات الذروة الحارة. خططي لأنشطة خارجية في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء عندما تكون درجات الحرارة منخفضة.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وخفيفة الألوان. الحماية من التعرض لأشعة الشمس من خلال ارتداء القبعات ووضع كريم الوقاية من الشمس بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 15.

فترات راحة منتظمة في المناطق المظللة أو المكيفة إذا كنت تعملين في الهواء الطلق أو في البيئات الداخلية الحارة.

- تبريد الجسم باستخدام الدش البارد أو الحمامات أو المناشف، مع التركيز على تبريد المناطق الرئيسية مثل الوجه واليدين والمعصمين والفخذ وتحت الإبطين والقدمين.

. استشيرى الطبيب

- ناقشي مع مقدمي الرعاية الصحية حول إدارة مخاطر الحرارة، خاصة بالنسبة للنساء اللاتى تعانى من حالات حمل عالية الخطورة أو حالات صحية كامنة.

- مراجعة الأدوية مع الطبيب حيث أن بعض الأدوية يمكن أن تضعف قدرة الجسم على التنظيم الحراري. (اليوم السابع)