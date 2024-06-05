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صحة

أول وفاة بشرية بمتحوّر لإنفلونزا الطيور.. ماذا قالت منظمة الصحة؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 18:27
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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مخبرياً بسلالة من إنفلونزا الطيور.
وقالت المنظمة إن الرجل المقيم في المكسيك والبالغ من العمر 59 عاماً توفي في 24 نيسان بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.
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وكانت هذه أول حالة يرصدها العالم لإصابة بشرية مؤكدة من المختبرات بمتحور إيه (إتش 5 إن 2) من إنفلونزا الطيور وأول حالة إصابة بفيروس إتش 5 بين البشر في المكسيك.
وأوضحت المنظمة أن الرجل ليس له تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن الشخص كان يعاني من ظروف طبية متعددة سلفاً وكان طريح الفراش لثلاثة أسابيع، لأسباب أخرى، قبل ظهور الأعراض الحادة عليه.
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