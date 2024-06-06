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صحة
هل ترفع الشوكولا مستوى السكر في الدم؟
Lebanon 24
06-06-2024
|
10:30
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أشار الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أن الكثيرين لا يتناولون الشوكولا بصورة منتظمة بسبب الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الشوكولا ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، ولكن هذه مجرد أسطورة لا أكثر، لأن الشوكولا لا تحتوي على الكثير من السكر كما هو شائع. وبفضل امتزاج السكر بزبدة الكاكاو، التي هي دهون حرارية تذوب ببطء، وبالتالي تتحلل ببطء، ينخفض معدل امتصاص الغلوكوز.
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وقال: "لهذا السبب، للشوكولا مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. يبلغ مؤشر الشوكولا الداكنة 20 ويصل في شوكولا الحليب إلى 40-45. وسرعة امتصاصه في الأمعاء مقارنة بسرعة امتصاص السكر العادي أو الغلوكوز العادي، أقل بـ 2-4 مرات". (روسيا اليوم)
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