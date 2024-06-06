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صحة
تحذير عاجل... إليكم هذا الخبر عن مشروبات الطاقة
Lebanon 24
06-06-2024
|
08:17
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توصلت دراسة جديدة إلى أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يكون مرتبطا بالسكتة القلبية المفاجئة.
وحذر الباحثون في مركز "مايو كلينيك" الطبي، من أن شرب هذه المشروبات، التي غالبا ما تحتوي على كميات عالية من الكافيين والمكونات المنشطة الأخرى، يمكن أن يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب الوراثية، حسبما نقلت مجلة "نيوزويك".
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وفحص فريق الباحثين 144 ناجيا من السكتة القلبية المفاجئة، وتناول 7 مرضى ضمن هذه المجموعة مشروبا واحدا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قريب من حدوث النوبة.
ونظر الباحثون أيضا في نوع مشكلة القلب التي يعانيها المرضى، بالإضافة إلى الظروف التي وقع فيها الحدث.
ورغم أن الدراسة لم تثبت أن شرب مشروبات الطاقة يسبب السكتة القلبية بشكل مباشر، فإن العلماء نصحوا، وبشكل خاص أولئك الذين قد يكونون معرضين وراثيا لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، بتجنبها، أو على الأقل استهلاكها باعتدال.
وقال مايكل أكرمان الباحث الرئيسي في الدراسة طبيب القلب الوراثي في "مايو كلينيك"، في بيان، إنه إلى جانب مشروبات الطاقة، هناك عدة عوامل تساهم في في السكتات القلبية المفاجئة. (سكاي نيوز)
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