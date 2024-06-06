Advertisement

صحة

بارقة أمل للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة

Lebanon 24
06-06-2024 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1208710-638533089772058983.jpg
Doc-P-1208710-638533089772058983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف علماء عن علاج جيني جديد يهدف الى إصلاح الأقراص الفقرية التالفة (الوسادات الجيلاتينية التي تفصل فقرات العمود الفقري)، وكانت نتائج التجارب على الفئران مبشّرة.

 
وتهدف الدراسة التي نشرتها دورية Biomaterials إلى تقديم الدعم لأجزاء الفقرات التي يتكون منها العمود الفقري، ولكن يوجد بين كل فقرة قرص مطاطي مملوء بالسوائل لامتصاص الصدمات ومساعدة العمود الفقري على أن يكون أكثر مرونةً.
Advertisement
في التفاصيل، اختبر العلماء في جامعة "أوهايو ستيت" علاجاً جينياً على فئران التجارب يمكنه إصلاح الأقراص التالفة. أنشأ فريق الباحثين "ناقلات نانوية" من خلايا النسيج الضام، والتي تحاكي الخلايا الطبيعية التي تحمل الرسائل في كل أنحاء الجسم. ثم تم تحميل الناقلات النانوية بالجينات التي تشفّر بروتيناً يُسمى FOXF1، وحقنها كمحلول في الأقراص التالفة لدى الفئران.

وقد تم تقييم الفئران المصابة على مدار 12 أسبوعاً، حيث وجد العلماء أن الفئران المصابة التي تلقت العلاج الجيني لديها الكثير من التحسينات مقارنة بالفئران المصابة التي تم حقنها بمحلول ملحي عادي. وتبين أن الأنسجة الموجودة في الأقراص تُنتج المزيد من البروتينات التي تقوّي الأنسجة، وتساعدها على الاحتفاظ بالماء، مما ساهم في استعادة عافيتها. وبالتالي تم تحسين نطاق حركة العمود الفقري وتحمّل الأحمال والمرونة. وأشارت الاختبارات السلوكية إلى انخفاض في أعراض الألم.
 
 
وقالت ديفينا بورميسور والتر، كبيرة باحثي الدراسة الجديدة: "بمجرد أن يتآكل جزء من الأقراص، فإن الأنسجة تنفك عن الضغط مثل إطار المطّاط المثقوب".
كما لفت إلى أن "التآكل يستمر ويؤثر في الأقراص الأخرى على كلا الجانبين بسبب فقد هذا الضغط الذي يعدّ بالغ الأهمية لوظيفة العمود الفقري. ولا يوجد طريقة جيدة لدى الأطباء لمعالجة تلك الحالة".


ويشكّل هذا الاكتشاف الجديد بارقة أمل في التوصل إلى علاج جيني نهائي للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة، ولكن بالطبع في هذه المرحلة من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت النتائج على الحيوانات ستنطبق خلال الاختبارات السريرية على البشر.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:30 | 2024-06-06
08:17 | 2024-06-06
07:30 | 2024-06-06
04:42 | 2024-06-06
01:53 | 2024-06-06
23:56 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24