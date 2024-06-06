بارقة أمل للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة

كشف علماء عن علاج جيني جديد يهدف الى إصلاح الأقراص الفقرية التالفة (الوسادات الجيلاتينية التي تفصل فقرات العمود الفقري)، وكانت نتائج التجارب على الفئران مبشّرة.





وتهدف الدراسة التي نشرتها دورية Biomaterials إلى تقديم الدعم لأجزاء الفقرات التي يتكون منها العمود الفقري، ولكن يوجد بين كل فقرة قرص مطاطي مملوء بالسوائل لامتصاص الصدمات ومساعدة العمود الفقري على أن يكون أكثر مرونةً.

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في التفاصيل، اختبر العلماء في جامعة "أوهايو ستيت" علاجاً جينياً على فئران التجارب يمكنه إصلاح الأقراص التالفة. أنشأ فريق الباحثين "ناقلات نانوية" من خلايا النسيج الضام، والتي تحاكي الخلايا الطبيعية التي تحمل الرسائل في كل أنحاء الجسم. ثم تم تحميل الناقلات النانوية بالجينات التي تشفّر بروتيناً يُسمى FOXF1، وحقنها كمحلول في الأقراص التالفة لدى الفئران.



وقد تم تقييم الفئران المصابة على مدار 12 أسبوعاً، حيث وجد العلماء أن الفئران المصابة التي تلقت العلاج الجيني لديها الكثير من التحسينات مقارنة بالفئران المصابة التي تم حقنها بمحلول ملحي عادي. وتبين أن الأنسجة الموجودة في الأقراص تُنتج المزيد من البروتينات التي تقوّي الأنسجة، وتساعدها على الاحتفاظ بالماء، مما ساهم في استعادة عافيتها. وبالتالي تم تحسين نطاق حركة العمود الفقري وتحمّل الأحمال والمرونة. وأشارت الاختبارات السلوكية إلى انخفاض في أعراض الألم.