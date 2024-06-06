Advertisement

صحة

الجوارب الضاغطة والسفر.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
06-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1208740-638533155114018989.png
Doc-P-1208740-638533155114018989.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توصلت مراجعة حديثة إلى أدلة على أن ارتداء الجوارب الضاغطة يقلل من خطر الإصابة بجلطة وريدية عميقة بدون أعراض عند السفر على متن رحلة طيران تزيد مدتها عن 4 ساعات.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تضغط الجوارب الضاغطة على الكاحلين، ومع انخفاض الضغط تدريجياً إلى أعلى الساق، ويساعد هذا الضغط على استمرار تدفق الدم عن طريق إجبار الدم في الساقين على العودة إلى القلب.
Advertisement


غير ان الدكتور جوشوا بيكمان، مدير طب الأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة تكساس في دالاس، قال إنه لا بأس من استخدام الجوارب الضاغطة خلال السفر، مع أن العلم لا يستطيع أن يقول بالضبط إلى أي مدى قد تساعد المسافرين". 


بدورها، اشارت الدكتورة إيري فوكايا، أخصائية طب الأوعية الدموية في جامعة ستانفورد الى أن "الطيران يمكن أن يخلق بالفعل حالة مثالية لجلطة، ولكن عوامل أخرى تلعب دوراً".



ولفتت إلى عوامل: السن، والتدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي مع الجلطات الوريدية، أو سابق الإصابة بهذه الجلطات، أو من عولجوا مؤخراً من السرطان، او من تتناولن هرمون الإستروجين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:21 | 2024-06-07
00:34 | 2024-06-07
15:11 | 2024-06-06
10:30 | 2024-06-06
08:17 | 2024-06-06
07:30 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24