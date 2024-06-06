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صحة
الجوارب الضاغطة والسفر.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
06-06-2024
|
23:00
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توصلت مراجعة حديثة إلى أدلة على أن ارتداء الجوارب الضاغطة يقلل من خطر الإصابة بجلطة وريدية عميقة بدون أعراض عند السفر على متن رحلة طيران تزيد مدتها عن 4 ساعات.
ووفق "مديكال إكسبريس"، تضغط الجوارب الضاغطة على الكاحلين، ومع انخفاض الضغط تدريجياً إلى أعلى الساق، ويساعد هذا الضغط على استمرار تدفق الدم عن طريق إجبار الدم في الساقين على العودة إلى القلب.
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غير ان الدكتور جوشوا بيكمان، مدير طب الأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة تكساس في دالاس، قال إنه لا بأس من استخدام الجوارب الضاغطة خلال السفر، مع أن العلم لا يستطيع أن يقول بالضبط إلى أي مدى قد تساعد المسافرين".
بدورها، اشارت الدكتورة إيري فوكايا، أخصائية طب الأوعية الدموية في جامعة ستانفورد الى أن "الطيران يمكن أن يخلق بالفعل حالة مثالية لجلطة، ولكن عوامل أخرى تلعب دوراً".
ولفتت إلى عوامل: السن، والتدخين، والسمنة، والتاريخ العائلي مع الجلطات الوريدية، أو سابق الإصابة بهذه الجلطات، أو من عولجوا مؤخراً من السرطان، او من تتناولن هرمون الإستروجين.
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