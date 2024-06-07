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صحة

في الطقس الحار.. تعرف على ما يفعله العرق فى جسمك

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:30
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يعد العرق من الأمور المحرجة التى يتعرض لها البعض، لكن له الكثير من الفوائد الصحية والتى تعمل على حماية الجسم من التعرض لأى مضاعفات صحية أو مخاطر بسبب الحر الشديد.

 وارتفاع درجات حرارة الطقس من الأمور المسببة للإصابة بـ التعرق الشديد،  فالعرق يحمى من التعرض للكثير من المخاطر الصحية المحتملة، وهناك العديد من الفوائد الصحية للتعرق، كما أنه يزيد من ترطيب الجسم فى فصل الصيف. 

والعرق له دور كبير في الحماية والحفاظ علي الصحة العامة للجسم والترطيب، كما أنه يساهم بشكل كبير في تحسن الوظيفة الأساسية للغدد العرقية لأنه يقوم بشكل ملحوظ بتبريد الجسم عن طريق تبخر الماء من سطح الجلد، وهذا الأمر يساهم بشكل ملحوظ في خفض درجة حرارة الجسم، وترطيبه.

يعد التعرق خلال ارتفاع حرارة الطقس من الأمور المفيدة والمهمة التي تساهم في إخراج السموم من الجسم، وترطيب البشرة بشكل طبيعي، والحفاظ على نضارتها.

 وضرورة ترطيب الجسم ببعض النصائح الهامة التي يجب القيام بها للحد من التعرض للإصابة بالجفاف، خلال ارتفاع حرارة الطقس، أبرزها تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، وتجنب تناول شرب المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من إدرار البول الذي يزيد من التعرض للجفاف، واستبدالها بالمشروبات المهمة للحماية من الجفاف، ومنها عصير الليمون والبرتقال، مع ضرورة تناول الفواكه الغنية بالماء كـالبطيخ. (اليوم السابع)

 

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