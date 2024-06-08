Advertisement

صحة

دراسة تجد فوائد للفياغرا على الدماغ.. فما هي؟

Lebanon 24
08-06-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1209386-638534545559497596.jpg
Doc-P-1209386-638534545559497596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أن الفياغرا تعزز وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.

وقدّم فريق البحث عقار الفياغرا للمشاركين في الدراسة، و"سيلوستازول" ودواء وهمي، على مدى 3 أسابيع بترتيب عشوائي.
Advertisement

ووجد الباحثون أن الفياغرا تزيد من تدفق الدم في كل من الأوعية الدماغية الكبيرة والصغيرة، كما يحد كل من الفياغرا و"سيلوستازول" من مقاومة الأوعية الدموية في الدماغ.

وتسبب الفياغرا آثارا جانبية أقل مقارنة بالسيلوستازول، خاصة مع انخفاض معدل الإصابة بالإسهال.
 
وأوضح الفريق أن الدراسة قد تُحدث تحولا في العلاج والوقاية من الخرف الوعائي، الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:29 | 2024-06-08
09:00 | 2024-06-08
03:55 | 2024-06-08
02:24 | 2024-06-08
00:19 | 2024-06-08
23:00 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24