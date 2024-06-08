دراسة تجد فوائد للفياغرا على الدماغ.. فما هي؟

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وجدت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أن الفياغرا تعزز وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.وقدّم فريق البحث عقار الفياغرا للمشاركين في الدراسة، و"سيلوستازول" ودواء وهمي، على مدى 3 أسابيع بترتيب عشوائي.ووجد الباحثون أن الفياغرا تزيد من تدفق الدم في كل من الأوعية الدماغية الكبيرة والصغيرة، كما يحد كل من الفياغرا و"سيلوستازول" من مقاومة الأوعية الدموية في الدماغ.وتسبب الفياغرا آثارا جانبية أقل مقارنة بالسيلوستازول، خاصة مع انخفاض معدل الإصابة بالإسهال.