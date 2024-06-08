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صحة
الفواكه تحميك من مرض شائع.. ما هو؟
Lebanon 24
08-06-2024
|
23:00
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اكتشف علماء مركز شيخوخة الدماغ الصحية بجامعة "نيوساوث ويلز" الأسترالية أن تناول الفواكه يرتبط بانخفاض خطر إصابة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما بالاكتئاب.
وأشارت مجلة آفيكتيف ديس أورديرز (Journal of Affective Disorders) إلى أن 7801 متطوع لا يعانون من الاكتئاب وأعمارهم فوق 45 عاما شاركوا في هذه الدراسة.
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ووفقا للمجلة، جمع الباحثون في بداية الدراسة المعلومات اللازمة عن صحة وحالة كل متطوع ونسبة الفواكه والخضروات في نظامه الغذائي باستخدام استبيانات. وبعد ذلك، بدأت متابعتهم على مدى 9 سنوات. ورصد الباحثون خلال هذه الفترة 1630 حالة اكتئاب.
وقد أظهر التحليل المقارن أن تأثير استهلاك الخضروات على احتمال الإصابة بهذا المرض لم تكن له دلالة إحصائية، ولكن اتضح أن ارتفاع نسبة الفاكهة في النظام الغذائي يرتبط بصورة واضحة ووثيقة بمستوى مرتفع للصحة العقلية.
ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى أن الخضروات عادة تؤكل مطبوخة، مما يؤدي إلى فقدان العديد من المواد المغذية، أما الفواكه فعادة تؤكل طازجة ونيئة، مما يسمح بالحصول منها على جميع مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية لصحة الدماغ.
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