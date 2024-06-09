تناول الطعام قبل النوم .. هكذا يؤثر على صحتك!

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توضح الدراسات الحديثة أن عادات تناول الطعام قبل النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية نومك وصحتك العامة.وأشارت الأبحاث الجديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والدهون المشبعة يمكن أن يضر بنوعية النوم.ووفقًا لموقع "التيليغراف"، قام باحثون في جامعة أوبسالا بالسويد بتحديد التأثير المحتمل للنظام الغذائي على نوعية النوم من خلال دراسة المشاركين ومراقبتهم أثناء اتباعهم نظامًا غذائيًّا صحيًّا مقابل نظام غذائي غني بالأغذية المصنعة.تشير أخصائية التغذية بولين كوكس إلى أن الأطعمة المصنعة، مثل: البيتزا، والوجبات السريعة، تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الدهون والسكريات؛ ما يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان ويزيد من احتمالية ارتفاع نسبة السكر في الدم.وتوضح أن تناول السكر في وقت متأخر من الليل يزيد من النشاط في الجسم، ما يتعارض مع الرغبة الطبيعية للجسم في النوم.ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تقليل جودة نومك وزيادة في الإحساس بالعطش والتعب، ما يجعل من الصعب النوم بشكل جيد.وتؤكد كوكس أيضًا أن النظام الغذائي غير المتوازن يمكن أن يؤثر على نومنا من خلال تقليل مستويات المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًّا في دورة النوم.وينصح الخبراء بتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والغنية بالكربوهيدرات والدهون قبل النوم، والاعتماد بدلاً عن ذلك على وجبات خفيفة ومواد غذائية تحتوي على البروتين والألياف. فبالإضافة إلى تحسين نومك، ستحافظ هذه العادات الغذائية الصحية على صحتك العامة ورشاقتك.