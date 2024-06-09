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صحة

جراح يكشف.. الدماغ يبقى حياً لدقائق بعد الموت

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:54
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كشف جراح بريطاني أن الدماغ يبقى حياً لدقائق بعد الموت وتوقف كل خلايا الجسد عن العمل.

وقال جراح الأعصاب البريطاني دكتور راهول جانديال أنه عند الوفاة والشلل الذي بصيب كل الأعضاء، يتحرك العقل بنشاط كبير.
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وأشار راهول إلى أنه عند موت المرضى تتوقف مؤشرات وأجهزة تخطيط القلب عن العمل، لكن نشاط الدماغ يبقى مستمراً.

وأشار إلى أنه خلص إلى هذه النتيجة من خلال ما يبيّنه النشاط الكهربائي للمرضى الموصولين بأجهزة حسية.

وأوضح الجراح أن الكهرباء البشرية تتوقف عن ضخ الدم في القلب وكل أجهزة الجسم، ولكن كهرباء الدماغ لا تنقطع، بل تنتج نشاطاً أكبر وكأنه نشاط وداع يشبه الموجات التي يصدر الشخص النائم ويعاني من الكوابيس.

واستنتج الدكتور جانديال أن البعض يتحدث خلال "سكرات الموت" عن مشاهدة حياتهم مثل شريط سينمائي، ولعل هذا يعود إلى النشاط المتسارع للعقل في لحظات قبل ثم بعد الموت.
ولفت إلى أنه حلل عادات الأحلام في كتابه الجديد "هذا هو سبب حلمك: ما يكشفه دماغك النائم عن حياتك اليقظة".
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