نتجاهلها دائما… 4 أطعمة تحميك من ضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة لا بد من معرفة الأطعمة التى تقلل خطر الإصابة بضربة الشمس وكذلك تساعد فى التعافي منها حال الاصابة، حيث يمكن لشمس الصيف الحارة أن تسحب الطاقة والمواد المغذية من الجسم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وحتى لو كنت بعيدًا عن ضربة الشمس، فإن الجسم لا يزال يتأثر بشكل خطير بالحرارة والجهد لكن هناك أطعمة يمكننا تناولها والتي ستساعد أجسامنا على التعافي.

أطعمة غنية بالماء

ابحث عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لتجنب الجفاف، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والمعادن، ففي كثير من الحالات، القليل من السكر والكربوهيدرات البسيطة يساعد أيضًا على إعادة جسمك لطبيعته.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لوظيفة العضلات، فعندما ينخفض مستوى البوتاسيوم في الجسم، فإن عضلات الجسم سوف تتشنج، خاصة إذا كانت تعاني من الجفاف.

تناول موزة قبل الخروج أو تناول واحدة مباشرة بعد ممارسة النشاط للحصول على أفضل النتائج، والأفضل من ذلك، الموز المثلج سيساعد على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية أيضًا.

الخيار

يحتوي على 95% من الماء، ويحافظ على رطوبة الجهاز الهضمي بشكل جيد.

البطيخ

يحفز البطيخ في المقام الأول إطلاق العرق الزائد، وبالتالي لن تصاب بضربة الشمس وهو غني بالماء، لذا، تناول البطيخ للتغلب على الحرارة.

الطماطم

تحتوي الطماطم على نسبة ماء تصل إلى 95%، أضف هذا المصدر الغني بمضادات الأكسدة الليكوبين وفيتامين C وفيتامين A إلى السلطات للحصول على وجبة باردة الليكوبين هو كاروتينويد، وهو الصباغ الذي يعطي الطماطم لونها الغني. (اليوم السابع)