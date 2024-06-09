ما الفحوص الطبية التي يجب أن يخضع لها كل رجل؟

كثير من الناس يقللون من أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة، ولا يشعرون بالحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب إلا عندما يمرضون، وهذا ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله لأن الفحص المنتظم يمكن أن يساعد في الكشف عن أي مشكلة صحية أساسية، سواء كان لديك احتمالية الإصابة بمرض السكري أو ضغط الدم أو أي مرض آخر، فإن الفحوصات المنتظمة يمكن أن تساعد في تحديد المشكلة مسبقًا.

فحص الخصر للرجال

هذا اختبار منزلي بسيط يمكن للرجال إجراؤه بسهولة، هذه طريقة سهلة للتعرف على العديد من الأمراض المزمنة. بالنسبة للمبتدئين، فإن الزيادة التدريجية في الوزن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. قم بقياس خصرك على فترات منتظمة، وإذا وجدت أنه يزيد، فاحسبه. إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا ولكن حجم خصرك لا يزال في ارتفاع، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب لمعرفة السبب المحتمل.

فحص الشعر

فحص آخر سريع وسهل ومهم هو فحص خط الشعر. إذا كان خط شعرك يتراجع، فقد يكون ذلك بسبب الشيخوخة ولكن يجب على الشباب أن يشعروا بالقلق بشأن هذا الأمر. ومن الملاحظ أن الشباب يعانون أيضًا من تساقط الشعر الزائد. ويرجع ذلك في الغالب إلى الحياة المجهدة والجداول الزمنية غير المنتظمة والتغذية غير السليمة. من خلال فحص خط شعرك بانتظام، يمكنك فحص التغيرات التدريجية في نسيج شعرك وقوته. قد يكون هذا أيضًا بسبب الصلع الذكوري النمطي. احصل على العلاج قبل أن تصبح أصلعًا. مارس العناية الجيدة بالشعر ودلك شعرك أسبوعيًا لتحسين صحة الشعر.

فحص البول

لا ينبغي إجراء اختبار البول فقط عندما يطلب الأطباء ذلك، ولكن من الأفضل أن يكون منتظمًا. لكننا لا نتحدث عن اختبارات البول المرضية العشوائية بل عن اختبار البول المنزلي، في الأساس، نطلب منك التحقق من لون البول لديك، وأي مشكلة أثناء التبول، وما إلى ذلك. يمكن أن تكون التهابات المسالك البولية أحد الأسباب وراء مشاكل الحمام. هذه مشكلة شائعة قد تزعج الكثير من الرجال خاصة إذا كانوا لا يشربون كمية كافية من الماء. يساعد هذا الفحص أيضًا في تحديد أعراض سرطان البروستاتا.

فحص الأسنان

فحص آخر مهم هو فحص الأسنان إذا رأيت أي أعراض غير عادية مثل تورم الشفاه، والتهاب الحلق، والطفح الجلدي في الفم، وتورم اللثة، وما إلى ذلك، وقد وجد أن سرطان الفم منتشر عند الرجال مقارنة بالنساء. لذلك، يجب على الرجال ألا يتجاهلوا هذا الاختبار لمعرفة التشوهات.

(اليوم السابع)