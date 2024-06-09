ماء جوز الهند.. بماذا يفيد البشرة؟

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يحظى جوز الهند بشعبية كبيرة بين الناس، فهو يعتبر مناسباً لمرضى السكري ومتتبعي الحميات الغذائية، لما يحتويه من بوتاسيوم ومعادن مثل الصوديوم والمغنيسيوم والفسفور.وتحتوي ثمرة جوز الهند الواحدة على 45 سعرة حرارية و11 غراماً من السكر لكل كوب، لذا هو مناسب لجميع أنواع الحميات الغذائية، وكذلك لمرضى السكر، وتساعد مياه جوز الهند على تنظيم سوائل الجسم ومنع الجفاف.ومن أهم مميزات جوز الهند، قدرته على تقليل ضغط الدم، لمحتواه العالي من البوتاسيوم، حيث معروف أن ماء جوز الهند يخفف ضغط الدم، ويقلل من مخاطر السكتة الدماغية، ما يجعله جزءاً مهماً من أي نظام غذائي لدعم صحة القلب.ولكون بشرة الوجه تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، للمحافظة على نضارتها وإشراقها، يمكن تناول وشرب ماء ثمرة جوز الهند، حيث يساعد على ترطيب الجسم بشكل عام، ويحفز على إنتاج الكولاجين. ويمكن تخزين ماء جوز الهند لفترة طويلة حيث إنها تحتوي على خواص طبيعية من مضادات الأكسدة. (زهرة الخليج)